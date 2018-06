Biotechnologia nadzieją dla pacjentów

Obecnie leki biologiczne stanowią podstawę w farmakoterapii wielu ludzi. Termin jest jednak wciąż mało znany wśród pacjentów. O innowacyjności w biotechnologii i korzyściach z jej stosowania opowiedziała Samantha Kingdom – dyrektor generalna Amgen w Polsce.

Leki biologiczne, inaczej biofarmaceutyki, tworzy się na bazie DNA z wykorzystaniem metod biotechnologii. Wykorzystują one wiedzę o strukturach komórkowych i molekularnych w ciele człowieka, które mają znaczenie w rozwoju chorób, np. nowotworów. Ponadto, dzięki zaprzęgnięciu do pracy mikroorganizmów takich jak bakterie lub drożdże, możliwa jest produkcja zaprojektowanych przez człowieka białek o działaniu leczniczym, a w konsekwencji - poprawa efektów zdrowotnych oraz znaczące podniesienie jakości życia pacjentów.

Jednym z mocno rozwijających się obecnie obszarów biotechnologii jest immunoonkologia. Leki z tego segmentu pobudzają układ immunologiczny chorego do walki z rakiem, na przykład poprzez łączenie limfocytów T z komórkami nowotworowymi tak, by limfocyty były w stanie wyeliminować komórki nowotworowe. Chory nie musi poddawać się wyniszczającej organizm chemioterapii i zamiast tego ma szansę skorzystać z leków z segmentu biofarmaceutycznego, które wzmacniają naturalny system immunologiczny organizmu. Oczywiście, jak z każdym lekiem, tak i w tym przypadku należy liczyć się z możliwymi skutkami ubocznymi, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych farmaceutyków, są one niejednokrotnie mniej nasilone.

Jedną z wiodących firm opracowujących szereg przełomowych leków jest Amgen, od 1980 roku globalny lider w dziedzinie biotechnologii.

worzenie nowych leków to długi proces, wymagający doświadczenia i znacznych nakładów finansowych. Jednym z najważniejszych jego etapów są badania kliniczne. Amgen prowadzi je w wielu krajach, jednak to Polska zajmuje wysokie, 2. miejsce na świecie pod względem całkowitej liczby pacjentów biorących udział w programach badawczych. Badania te są bardzo ważnym aspektem w działalności firmy, gdyż określają skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków i pozwalają na ich rejestrację, by finalnie mogły trafić do pacjentów. W 2016 roku firma prowadziła na polskim rynku 53 badania kliniczne, głównie trzeciej fazy, m.in. w obszarze onkologii, hematologii, chorób sercowo-naczyniowych, układu nerwowego, kostnego i chorób autoimmunologicznych. W prowadzone w Polsce badania zaangażowanych jest aż 450 ośrodków badawczych, ponad 2 tys. lekarzy oraz około 4 tys. pacjentów. Dwa lata temu Amgen utworzył w Warszawie - jako szóste na świecie – Centrum Badań Klinicznych, które zarządza projektami w całej Europie i poza nią (m.in. w Rosji, Niemczech, Czechach, Szwajcarii i w krajach Półwyspu Bałkańskiego).

Amgen wprowadza także na rynek leki biopodobne - tzn. takie, które mają taki sam mechanizm działania, niemal identyczną budowę oraz zbliżoną skuteczność i bezpieczeństwo jak obecne już na rynku leki biologiczne, nazywane w tym przypadku produktami referencyjnymi. Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej leków biopodobnych, ze względu na ich niższą cenę, przyniesie wymierne, istotne oszczędności. Przy braku środków finansowych w systemie ochrony zdrowia, tak uzyskane oszczędności otwierają możliwość refundacji nowych terapii lub poszerzenia dostępności do już obecnie stosowanych.

Samantha Kingdom – dyrektor generalna Amgen w Polsce zauważa pozytywny trend zmierzający do wzmocnienia dialogu pomiędzy interesariuszami rynku, w tym Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz globalnymi koncernami farmaceutycznymi, w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest zwiększenie dostępu pacjentów do skutecznych i bezpiecznych terapii, czy szerzej – tworzeniu ekosystemu dla rozwoju biotechnologii w Polsce.