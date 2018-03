Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać bez zmian nawet do końca 2020 roku

W minionym tygodniu wydarzeniami przycišgajšcymi uwagę inwestorów były posiedzenia banków centralnych - komentuje Paweł Pisarczyk.

Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmienił parametrów polityki pieniężnej oraz usunšł z komunikatu zapis o gotowoœci do zwiększenia skali skupu aktywów. Tę ostatniš zmianę Mario Draghi zrównoważył jednak swoim gołębim wystšpieniem na konferencji prasowej oraz nowymi, niższymi prognozami inflacji.

Nowe prognozy, dotyczšce naszej gospodarki zostały przedstawione po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Marcowa projekcja inflacyjna pokazuje wyższš œcieżkę wzrostu PKB oraz nieco niższš œcieżkę inflacji. Prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że w œwietle tych prognoz stopy procentowe w Polsce mogš pozostać bez zmian nawet do końca 2020 roku. Te zapowiedzi negatywnie wpłynęły na notowania banków na warszawskim parkiecie.

Choć sektor bankowy był obcišżeniem dla głównych indeksów GPW to i tak indeks WIG zamknšł tydzień na plusie zyskujšc 1,8%. Rosły również indeksy na zagranicznych giełdach, czemu nie przeszkodziło nawet wprowadzenie przez prezydenta Donalda Trumpa ceł importowych na stal i aluminium. Może to być pierwszym krokiem na drodze do wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami.

Na rynku długu notowaliœmy spadki rentownoœci polskich obligacji skarbowych. Podobnie zachowywały się obligacje krajów strefy euro podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ceny obligacji wyraŸnie spadły.