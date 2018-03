W minionym tygodniu poznaliœmy dane o poziomie inflacji w lutym w Polsce - komentuje Jakub Płotka, posiada CFA.

Ceny w tym okresie rosły wyraŸnie wolniej niż spodziewali się tego analitycy, co po wczeœniejszej gołębiej konferencji Rady Polityki Pieniężnej utwierdziło rynek w przekonaniu, że ewentualne podwyżki stóp to temat odległy i niepewny. Wspomniane dane miały swoje negatywne przełożenie na notowania banków. Nie był to jednak jedyny słaby sektor na polskiej giełdzie, negatywnie wyróżniały się również spółki energetyczne oraz PKN Orlen. W efekcie szeroki indeks WIG spadł o ponad 2%.

Niższe prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych to argument za słabszym polskim złotym, który przecenił się w stosunku do USD oraz Euro.

Nie tylko polskie akcje uległy przecenie w minionym tygodniu. Główny indeks giełdy amerykańskiej S&P 500 spadł o ponad 1% na skutek zmian personalnych w administracji Donalda Trumpa oraz jego dalszych zapowiedzi w kwestii ceł na import z Chin.

Na rynku obligacji skarbowych zarówno w Polsce jak i na rynkach bazowych obserwowaliœmy spadki rentownoœci obligacji skarbowych. Korekta wzrostów rentownoœci jakie miały miejsce w ostatnich miesišcach wynika z tego, że pojawiajšce się dane makro oraz komunikacja banków centralnych nie sš aż tak jastrzębie jak się wczeœniej spodziewali inwestorzy.