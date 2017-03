Klienci oczekują innowacji

„Niskie raty kredytu”, „wysokie oprocentowanie lokaty”… I to ma przekonać klienta do danej oferty? A w którym banku jest inaczej? Dla przeciętnego konsumenta produkty dostępne na rynku finansowym są bardzo podobne albo wręcz takie same. Ogromna konkurencja w branży powoduje zaś, że od ich porównywania można dostać zawrotu głowy. Aby zachęcić klienta do związania się z daną instytucją, trzeba czegoś więcej – jakiejś wartości dodanej.

„Na rynkach zachodnich pojawiają się rozwiązania, które mają za zadanie zwiększać wartość dodaną dla klienta. Również na polskim rynku są przeprowadzane różne testy w instytucjach. Warto podkreślić, że jest on dość mocno rozwinięty technologicznie, a co za tym idzie – bardzo dużym poligonem doświadczalnym w tym obszarze będzie sfera digital” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Jacek Torowski, dyrektor Makroregionu Detalicznego Centrum z Raiffeisen Polbank.

Wartością dodaną, której oczekuje klient, jest chociażby wyższy standard obsługi. Do jego zwiększenia przyczynia się między innymi właśnie nowoczesna technologia. Na rynku są już wprowadzane innowacyjne rozwiązania, które sprawdzają się w wielu różnych sytuacjach, np. podczas wizyt klientów w placówkach bankowych. Dzięki dostępnym narzędziom można łatwo, szybko, a przede wszystkim trafnie dopasować ofertę banku do oczekiwań klienta i dobrać produkt finansowy, którego najbardziej potrzebuje.

„Aby dziś banki były atrakcyjne dla klientów, powinny połączyć dwa światy: ten, w którym istnieją od wielu lat […], z innowacjami. To będzie bardzo istotny element, jeśli chodzi o spełnianie oczekiwań klientów. Właśnie to ich przyciągnie” – stwierdza Monika Urbaniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Standardami i Jakością Obsługi Klienta Detalicznego w Raiffeisen Polbank.