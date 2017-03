60 lat tarnowskiego żużla

Świętowali Diamentowy Jubileusz istnienia czarnego sportu w Tarnowie. Przypomniano początki tarnowskiego żużla jak i największe sukcesy, były też marzenia o powrocie „Jaskółek” Ekstraligi. Podczas Gali 60-lecia na bardziej zasłużonym zawodnikom działaczom i sponsorom tarnowskiej drużyny wręczono statuetki.

Początek czarnego sportu w Tarnowie to rok 1957 wtedy to w ramach klubu sportowego przy Zakładach Azotowych powstała Sekcja Żużlowa. W tym samym roku drużynę zgłoszono do rozgrywek w ówczesnej III lidze.

Podczas oficjalnej prezentacji zawodników zarówno na Gali, jak i podczas spotkania z fanami czarnego sportu zaprezentowano skład drużyny oraz potwierdzono informację, że kapitanem zostanie Kenneth Bjere.

Dodajmy, że tarnowskie „Jaskółki” pierwszy dwumecz rozegrają z 2. ligową drużyną z Lublina. Sezon żużlowy rozpocznie się 9 kwietnia, wtedy to zawodnicy Unii Tarnów na własnym torze zmierzą się z Polonią Bydgoszcz.