Krzysztof Ptak - Utrzymanie wzrostów na giełdach

Ubiegły tydzień przyniósł utrzymanie wzrostów na giełdach oraz powrót spadków na rynku zagranicznych obligacji skarbowych - komentuje Krzysztof Ptak, analityk BZ WBK TFI S.A.

W Polsce, gdzie wciąż trwa sezon publikacji wyników, największe spółki skupione w ramach indeksu WIG20 umocniły się o 1%. Lokalny rynek był w dużej mierze odbiciem tego co można było obserwować na niemieckim indeksie DAX. Na zagranicznym rynku długu, dominowały spadki. Krzywa rentowności niemieckich oraz amerykańskich obligacji skarbowych przesunęła się do góry. W Stanach, seria jastrzębich wypowiedzi członków FED przełożyła się na wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp w marcu. W Europie zaskoczeniem dla niektórych inwestorów mógł być wysoki wstępny odczyt inflacji za luty. Wzrost cen w strefie euro wyniósł 2% r/r, a więc tyle ile zakładany cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego. Na tle wzrostów rentowności, czyli spadku cen obligacji zagranicznych, bardzo dobrze wypadła Polska. Na krajowym rynku stopy obserwowaliśmy spadki rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych o ok. 10 punktów bazowych.