Japońskie drzeworyty w Muzeum Narodowe w Warszawie

To jedyna okazja, aby obejrzeć zupełnie nieznany w Polsce zbiór klasy światowej.

– W MNW także nie znaliśmy tej kolekcji – mówi „Rzeczpospolitej" Anna Katarzyna Maleszko, kustosz w Zbiorach Sztuki Orientalnej. – Dowiedzieliśmy się o niej przypadkiem w 2015 roku podczas wystawy „Arcydzieła sztuki japońskiej w zbiorach polskich", którą zrobiliśmy razem z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – kontynuuje. – Pan Leskowicz obejrzał ją i skontaktował się z nami. Okazało się wtedy, że ma on znakomitą, zbieraną ze znawstwem, kolekcję drzeworytów japońskich ukiyo-e z XVIII–XIX wieku. To zupełny unikat, bo nie tylko są w niej prace sławnych artystów, jak Hiroshige, Hokusaia, Utamaro, Sharaku, ale jest w niej bardzo dużo pierwszych wydań.

Blisko 300 drzeworytów na wystawie pochodzi z liczącego 2 tysiące dzieł prywatnego zbioru.

Warszawska wystawa, zgodnie z tytułem „Podróż do Edo", pozwala nam odbyć niezwykłą podróż po Japonii, która prowadzi z zachodu na wschód, czyli z dawnej cesarskiej stolicy Kyoto do Edo (dzisiejszego Tokio), gwarnego miasta, ośrodka władzy szogunów. Pokaz jest tak zaaranżowany, że tę drogę możemy przemierzyć także w kierunku odwrotnym. Zależy którą „bramą" wejdziemy. Czy tą z fragmentem zimowego pejzażu „Świątyni Gion w śniegu", czy tą z powszechnie znanym letnim pejzażem podczas gwałtownego deszczu, który zaskoczył ludzi na moście („Nagła ulewa na moście Ohashi"). Oba mistrzowskie dzieła Hiroshige dalej odnajdziemy również na oryginalnych drzeworytach.

W kolekcji Jerzego Leskowicza przeważają wspaniałe wielkie cykle pejzażowe, jak m.in. „Pięćdziesiąt trzy stacje na gościńcu Tokaido" Hiroshige czy „Sześćdziesiąt dziewięć stacji na drodze Kisokaido" Hirosihige i Eisena. Ten drugi to absolutny światowy unikat, bo kolekcjonerowi udało się skompletować w pełni pierwsze wydania, sygnowane przez obu mistrzów drzeworytu (późniejsze edycje podają tylko autorstwo Hiroshige).

Jako jedyny prywatny kolekcjoner Jerzy Leskowicz posiada też kompletny cykl „Prawdziwe zwierciadło chińskiej i japońskiej poezji" Katsushiki Hokusaja, składający się z 10 rycin, zaliczany do największych arcydzieł. Są to ilustracje do wierszy i wizerunki poetów na tle pejzażu.

Wystawa pod patronatem Ambasady Japonii czynna do 7 maja