Gauguin, malarz, który wyprzedził czas

Wystawę „Gauguin alchemik" w paryskim Grand Palais oblegajš tłumy. Prace artysty wcišż sš w cenie.

Ewa Izabela Nowak z Paryża

Na pokazie zgromadzono obrazy pochodzšce z różnych okresów życia artysty: od pobytu w Normandii do egzotycznych podróży na Tahiti i Markizy. To właœnie te ostatnie zdominowały wystawę. Jak widać: ucieczka malarza od cywilizacji okazała się wyjštkowo owocna.

9 czerwca 1891 r. niewielki statek, na którym znajdował się francuski malarz Paul Gauguin, zacumował w Papeete na Tahiti w Polinezji Francuskiej. Artysta właœnie skończył 43 lata, w kieszeni miał 5 tys. franków, a w kufrze – karabin, gitarę, dwie mandoliny, ubrania oraz farby, pędzle i czyste płótna.

Kłopoty w szkole

Jako mały chłopiec spędził pięć lat w Peru. Od powrotu z matkš i siostrš do Francji marzył o dalekich podróżach i egzotyce. Miał kłopoty w szkole i w wieku 18 lat zaczšł pracować jako marynarz. Po pewnym czasie postanowił się ustatkować i zaczšł zajmować się operacjami finansowymi. Miał 34 lata, kiedy nastšpił krach na giełdzie, w wyniku którego stracił pracę. Uznał to za dobry moment na całkowite poœwięcenie się pasji, pomimo że jego żona spodziewała się pištego dziecka.

Prawie 10 lat wczeœniej spotkał Camille'a Pissarra, nestora grupy impresjonistów. Ten dyskretny z natury artysta stał się jego pierwszym i najważniejszym mistrzem do końca życia. Innym malarzem, który miał duży wpływ na Gauguina, był Edgar Degas. Jego „Mała czternastoletnia tancerka", czyli statuetka w wosku poczštkujšcej baletnicy z prawdziwš tiulowš spódniczkš, była chyba największym odkryciem artystycznym w życiu Gauguina. Pokazywała, że można eksperymentować z materiałami nawet w tak bardzo poważnej technice, jakš przez wieki była rzeŸba. Nie bez znaczenia była też zapewne młodzieńcza figura modelki. Fascynacja ta zapowiadała serię zażyłych znajomoœci malarza z egzotycznymi podlotkami na Tahiti, a póŸniej Markizach.

Gauguin, porzucajšc posadę, był przekonany, że w krótkim czasie stanie się bardzo znanym artystš i będzie mógł spokojnie utrzymywać rodzinę ze sprzedaży obrazów.

Historia z czasem przyznała mu rację: Gauguin obok Edvarda Muncha i Paula Cézanne'a zaliczany jest do trójki dziewiętnastowiecznych artystów, którzy najbardziej zainspirowali sztukę XX w. Niestety sława przyszła poœmiertnie. Rodzina Gauguinów poczštkowo z powodu kłopotów finansowych była zmuszona wyjechać do Rouen w Normandii, a póŸniej do rodzinnego miasta żony artysty.

W Kopenhadze rodzice Mette Gad nie tolerowali „próżnego" zięcia, a Paul Gauguin był na skraju depresji. W jednym z zachowanych listów napisał : „Brakuje mi odwagi i œrodków do życia. Codziennie myœlę, że powinienem się powiesić na strychu. Jedynie malarstwo mnie powstrzymuje". Po 10 miesišcach powrócił do Francji, a żona i dzieci pozostali w Danii.

Rozstanie oznaczało poczštek życia bohemy. Gauguin zamieszkał w Pont-Aven, zdobywajšc umiarkowane uznanie u miejscowej kolonii artystycznej. Przylgnęła do niego opinia niskiego, krępego faceta (miał 160 cm wzrostu) o paskudnym charakterze. Powrócił do Paryża, by wkrótce na zaproszenie Vincenta van Gogha wyjechać do Arles. Ich wspólne mieszkanie i malowanie trwało krótko. Po niespełna dwóch miesišcach doszło do burzliwej kłótni, w wyniku której van Gogh obcišł sobie lewe ucho.

Decyzja Gauguina dotyczšca wyjazdu na wyspy Polinezji Francuskiej wišzała się z nadziejš, że pod wpływem tropikalnego klimatu jego malarstwo stanie się bardziej oryginalne. „Wyjeżdżam, aby mieć spokój i uwolnić się od wpływów cywilizacji. Chcę tworzyć sztukę prostš, dlatego potrzebuję zanurzyć się w dziewiczej naturze, spotykać tylko dzikusów i żyć jak oni".

Najważniejsze dla rozwoju jego malarstwa okaże się spotkanie z trzynastoletniš Teha'amanš, która stanie się nie tylko jego najważniejszym modelem, lecz także egzotycznš kochankš.

Fiasko wystawy

Po ponad dwuletnim pobycie na Tahiti artysta postanowił wrócić do Paryża. Starannie przygotowana wystawa w lokalu Durand-Ruela – marszanda, który wypromował impresjonizm – zakończyła się fiaskiem. Po różnych peregrynacjach malarz wyjechał ostatecznie na Markizy, gdzie uwikłany w problemy z prawem umarł w zapomnieniu, pozostawiajšc po sobie skandalizujšcš opinię „złego białego, który nadużywał zaufania młodych kobiet". Nie ulega najmniejszej wštpliwoœci, że we współczesnych czasach zostałby oskarżony o pedofilię. Jego kolejne „przyjaciółki" na Markizach, podobnie jak Teha'amana, miały zaledwie 13 lat.

Gauguin pozostawił po sobie imponujšcš spuœciznę, na którš składajš się obrazy, rysunki, grafiki oraz dzieła wykonane w ceramice. Jego obrazy wibrujš, a żywe nasycone kolory, którymi się posługiwał, zapowiadajš najwybitniejsze dzieła ekspresjonistycznego malarstwa XX w.

Wystawa w Grand Palais jest realizacjš marzenia Paula Gauguina, które przyœwiecało organizacji pokazu u Durand-Ruela po powrocie z Tahiti. Tym razem publicznoœć dopisała.

Wystawa czynna do 22 stycznia

Rekordowe ceny

Obraz Paula Gauguina „Nafea faa ipoipo" (w języku tahitańskim „Kiedy mnie poœlubisz") namalowany w 1892 roku przez ponad 1,5 roku był najdroższym obrazem œwiata. Sprzedany poza oficjalnym rynkiem aukcyjnym w lutym 2015 roku przez Rudolfa Staechelina z Bazylei za 290 milionów euro, najprawdopodobniej stał się własnoœciš rodziny królewskiej w Katarze. 15 listopada 2017 roku palmę pierwszeństwa odebrał mu obraz „Salvador Mundi" przypisywany Leonardowi da Vinci. Został sprzedany za ponad 450 milionów dolarów na licytacji w Domu Aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku. „Salvador Mundi" po raz pierwszy pojawił się na publicznej aukcji w 1958 roku jako dzieło naœladowcy Leonarda da Vinci. Uzyskał wówczas znikomš cenę 45 funtów szterlingów. Dopiero od 2005 roku zaczęto się ubiegać o ekspertyzy potwierdzajšce autorstwo Leonarda da Vinci. Uzyskano je ostatecznie w 2011 roku.

Inny obraz Paula Gauguina zatytułowany „Te popoi" („Rano") zajmuje 24. pozycję w rankingu najdroższych obrazów. Został sprzedany 7 listopada 2007 roku za 30,5 mln euro.

