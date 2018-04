10 rzeczy, których nie wiesz o najsłynniejszym cyrku świata

Za kilka dni w Polsce swoje widowisko zaprezentuje Cirque du Soleil. Założony niemal 35 lat temu najsłynniejszy cyrk œwiata to dziœ jedno z największych przedsiębiorstw rozrywkowych na œwiecie. Zatrudnia tysišce pracowników oraz wystawia swoje widowiska na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Czego nie wiesz o najsłynniejszym cyrku œwiata?

Międzynarodowy zespół

W roku 1984 Cirque du Soleil tworzyło kilkudziesięciu artystów. Dziœ jest to przedsiębiorstwo rozrywkowe, które zatrudnia około 4 tys. osób, w tym między innymi około 1300 artystów z ponad 60 krajów œwiata. Podczas przygotowań do spektakli mówi się w 25 różnych językach. W siedzibie cyrku w Montrealu pracuje 1500 osób.

Miliony widzów na œwiecie

Szacuje się, że od 1984 roku, gdy cyrk rozpoczšł oficjalnie swojš działalnoœć, jego widowiska obejrzało na żywo ponad 190 milionów osób. W 2016 roku suma liczby widzów wyniosła aż 10 milionów.

Centrum treningowe

Władze cyrku stworzyły dla swoich artystów specjalne centrum treningowe w siedzibie w Montrealu. Składa się ono między innymi z przestrzeni takich, jak trzy studia akrobatyczne o łšcznej powierzchni niemal 2930 m2 i wysokoœci 23 m. Zawiera ono jamy wypełnione specjalnymi piankami amortyzujšcymi upadek. W centrum treningowym znajduje się także studio taneczne o powierzchni 360 m2 oraz sale fitness czy siłownie, z których korzystać mogš artyœci.

Oœrodek dla artystów

Przy głównej siedzibie Cirque du Soleil w Montrealu od 2003 roku znajduje się specjalny oœrodek dla artystów, w którym mogš mieszkać w okresie wzmożonych treningów. Do oœrodka przylega obszerny ogród, gdzie uprawia się sezonowe roœliny. Ich zbiór pozwala dostarczać do miejscowej kuchni œwieże składniki. Reszta zbiorów trafia na talerze obsługi.

Polska technologia

Codzienne funkcjonowanie wymaga nie tylko doskonałych umiejętnoœci od artystów, ale również perfekcyjnego planowania, logistyki i wykorzystania nowoczesnych technologii. W trakcie jednego ze swoich widowisk cyrk korzysta ze specjalnych rejestratorów temperatury i wilgotnoœci od polsko-francuskiej firmy Blulog. Obszarami, które wymagajš bieżšcego monitoringu sš szczyt namiotu, pomieszczenia do rozgrzewki dla artystów oraz przestrzenie dla obsługi. Pomiary wykonywane sš w czasie rzeczywistym i zapisywane sš w chmurze, skšd mogš być wysyłane jako powiadomienia e-mail lub SMS do wskazanej osoby.

Założyciel poleciał w kosmos

Założyciel oraz dyrektor generalny Cirque du Soleil, Guy Laliberté to kanadyjski przedsiębiorca, który dzięki działalnoœci cyrku trafił na listę najbardziej zamożnych ludzi na œwiecie oraz do setki najbardziej wpływowych ludzi „Timesa”. Laliberté 30 wrzeœnia 2009 roku znalazł się na pokładzie statku kosmicznego Sojuz TMA-16. Jako siódmy turysta kosmiczny wystartował w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

One drop Foundation

Guy Laliberté, założyciel cyrku, powołał do życia One Drop Foundation – organizację majšcš na celu umożliwienie wszystkim ludziom na œwiecie dostęp do wody pitnej. Projekty fundacji poprawiajš dostęp do wody, zapewniajš dostawy jedzenia oraz propagujš równoœć płci. Fundacja rozpoczęła realizowanie programu w 2008 roku.

Polacy w najsłynniejszym cyrku

W kilkudziesięcioletniej historii Cirque du Soleil zapisali się również Polacy. Jeden z nich to Zbigniew Bšchór, który wystšpił w około 5000 przedstawieniach, między innymi przed Janem Pawłem II czy Królowš Elżbietš. Wœród rodaków, którzy pracowali dla cyrku była także akrobatka Lidia Kamińska.

W show cyrku nie wystšpiły zwierzęta

W przedstawieniach Cirque du Soleil najważniejsza jest prezentacja siły i możliwoœci ludzkiego ciała. Dotychczas w przedstawieniach nie wystšpiły zwierzęta.

Cyrk nie zatrudnia makijażystów

Przygotowanie spektaklu to długie godziny spędzone na treningu oraz charakteryzacji. Ciekawe jest to, że artyœci sami odpowiedzialni sš za swój make-up, co nie raz zajmuje im kilka godzin.