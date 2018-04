Mała ojczyzna Gierałtowskiego

Znany jest przede wszystkim jako portrecista-kronikarz polskich indywidualnoœci. Wystawš „Wigry, nasze Wigry” w Galerii Fotografii Ratusz w Zamoœciu Krzysztof Gierałtowski może zaskoczyć.

Na ekspozycji w Zamoœciu prezentuje między innymi wyjštkowe i sentymentalne fotografie krajobrazów bliskich sercu artysty.

Z mikołajewskš, dawniej cieszkińskš skarpš Krzysztof Gierałtowski zwišzany jest od lat 70.. Utrwalił to miejsce na fotografii, do której ma szczególny sentyment: – Widok ze skarpy jest prawie taki jak z okien naszego domu. Widać przestrzeń Wigier, ujœcie Czarnej Hańczy. Osadziłem się tam w ten sposób, że pływałem małš żaglóweczkš. W pewnym momencie, wieczorem skończył się wiatr, dobiłem do najbliższego brzegu, wlazłem na 11-metrowš skarpę i zobaczyłem pięciokilometrowš, srebrnš drogę do Cimochowizny.

Miejsce to ma dla niego wyjštkowe znaczenie. Na działce wraz z najbliższymi sadził drzewka owocowe, po których pamištkš do dnia dzisiejszego sš mirabelki i dzika czereœnia. Na zdjęciach prezentowanych na wystawie widać więŸ łšczšcš go z miejscem, w którym zostały wykonane. – Jestem zwišzany z Suwalszczyznš poprzez mojego dziadka. To nasza mała ojczyzna. Przenieœliœmy tam nad Wigry stary, chłopski dom. Bardzo często tam uciekamy. Jesteœmy zwišzani z tym pejzażem, mój syn tam od małego dorastał – opowiada Krzysztof Gierałtowski.

W latach 1978-1979 współpracował z reporterkš Krystynš Jagiełło i wówczas na terenach dzisiejszego Wigierskiego Parku Narodowego zrobił serię zdjęć. Oboje planowali wydanie albumu w Wydawnictwie Pojezierze. Ona słuchała i spisywała opowieœci nadwigierskich ludzi, on fotografował. – Zdjęcia przekazałem dziennikarce w burzliwym roku 1980 i dwa lata póŸniej wpadł mi w ręce jej „dzienniczek” „Cztery pory roku”, zapis opowieœci mieszkańców o życiu i historii tej ziemi. Moich zdjęć nie było. Czułem się oszukany – mówi o współpracy Gierałtowski.

Na 35 lat temat utonšł w wielotysięcznym archiwum Gierałtowskiego, a on sam zajšł się swojš zasadniczš pracš portrecisty-kronikarza polskich indywidualnoœci. – Niestety projekt, do którego zaprosiłem Krystynę Jagiełło, spalił na panewce, ponieważ w Wydawnictwie Pojezierze ukazał się mały format dzienniczka. W jej kajeciku były przetworzenia graficzne, ale nie mojego autorstwa, zupełnie inne. Jednak dzięki temu zachowane zostały chociaż jej teksty, gdyż w międzyczasie zmarła – mówi Gierałtowski.

Temat zdjęć powrócił w rozmowach z dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego i miłoœnikiem fotografii, Jarosławem Borejszo, który docenił czarno-białe kadry sprzed 35 lat. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarnš Hańczš”, Henryk Kudela, wraz zespołem zdecydował się wydać katalog wystawy.

Krzysztof Gierałtowski zaproponował, aby zdjęcia uzupełnione zostały cytatami z reportażu Krystyny Jagiełło. Jak podkreœla, historyczne już dziœ zdjęcia, które powstały na przełomie lat 1978-1979, wpisujš się w modny dziœ trend archeologii fotografii. – Z radoœciš podniosłem ten temat, ponieważ w tym roku jest 60-lecie napisania przez Jana Bułhaka „Fotografii Ojczystej” – mówi. – Zwracam też uwagę, że czynnik narodowy, który w tej chwili jest politycznie wykorzystywany, jest bardzo istotny w tworzeniu. Moja fotografia portretowa powstała w ten sposób, że jeŸdziłem w œwiat, patrzyłem, co się dzieje w tej dziedzinie, po czym wracałem do Polski, siadałem w kštku i robiłem swoje obrazki.

Krzysztof Gierałtowski mówi również, że zdjęcia prezentowane na wystawie kontrastujš z jego opartym na wieloletnim doœwiadczeniu tworzeniu portretów: – Sš trochę naiwne, ale to stanowi również o ich sile. Sš nietypowe. Ja po prostu chodziłem, unosiłem aparat i fotografowałem to, co widziałem.

Wspominajšc czas, w którym zostały zrobione, podkreœla, że obracał się wówczas wœród wspaniałych ludzi. – Miałem to szczęœcie, że zaczšłem portretować w momencie, kiedy żyli jeszcze ludzie urodzeni w końcu XIX wieku, wykształceni w wolnej Polsce, a potem przetrzymali okupację i komunizm. To były wybitne jednostki, takich już nie ma. Nawet bym ich ze œwiecš szukał – opowiada. – Na przełomie lat 1978-1979 miałem pomysł, żeby zrobić album poœwięcony jezioru i ludziom mieszkajšcym nad nim. Oni przeżyli wojnę, opowiadali rzeczy dramatyczne. Jeden z rolników wspominał, że będšc dzieckiem, jeŸdził po polach z ojcem i zbierał na wóz drabiniasty zwłoki żołnierzy radzieckich, którzy padli w walkach. Pogrzebali ich na rozstaju dróg, pod kamieniem, na którym było napisane „Tu leżš prochy powstańców z 1863 roku i żołnierzy radzieckich, którzy padli w walkach o wyzwolenie Suwalszczyzny”. Ten napis był regularnie dłutowany przez miejscowych. Teraz w ogóle już go nie ma.

Poza wartoœciš sentymentalnš i artystycznš zdjęć, częœć z nich ma wartoœć historycznš i dokumentalnš. – Miałem ideę, żeby fotografować wszystko w cišgu czterech pór roku. Dzięki temu zrobiłem zdjęcia zabronionemu już w tej chwili połowowi pod lodem. Dla Muzeum Wigier, gdzie wystawa wylšduje na przełomie lata i jesieni, ma to także wartoœć dokumentacyjnš - podkreœla artysta.

Krzysztof Gierałtowski jest członkiem Zwišzku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, członkiem Niemieckiego Towarzystwa Fotograficznego DGPh i wielu innych instytucji fotograficznych oraz kulturalnych. W 2007 roku wyróżniony został srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jest również laureatem nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida z 2011 roku. Gierałtowski otrzymał także nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2013 w dziedzinie sztuk wizualnych. W 2014 roku odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a przez Ministra Spraw Zagranicznych, Odznakš Honorowš Bene Merito za działalnoœć wzmacniajšcš pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Wystawę „Wigry, nasze Wigry”, oglšdać można do 14 maja w Galerii Fotografii Ratusz w Zamoœciu.