Portret Angeli Merkel wykonany przez chińskš artystkę Jiny Lan zawisł w berlińskim biurze lidera niemieckich liberałów Christiana Lindnera (FDP).

Portret kanclerz Niemiec chińska malarka Jiny Lan zatytułowała: „Korona”. Przedstawia on Angelę Merkel w koronie, którš tworzš grupy ludzi z różnych krajów, z różnych kontynentów skupione wokół trzech postaci: robotnika, rolnika i żołnierza. Nietypowa kompozycja nie jest dla Chińczyków niczym nowym czy odkrywczym. Za czasów komunistycznego przywódcy Chin Mao Zedonga do tradycji należało przedstawianie „czerwonego cesarza” w taki właœnie sposób. Był to chwyt propagandowy, który dawał narodowi chińskiemu do zrozumienia, że wszyscy przybywajšcy do Chin ludzie, pragnęliby uczcić wodza Mao.

Jiny Lan wielokrotnie wykorzystywała ten motyw we wczeœniejszych pracach propagandowych, które wykonywała dla swojej szkoły w północnej prowincji Liaoning. Jednak w tym okresie nigdy nie udało się jej spotkać w realu rzekomych przyjaciół Chin.

Tymczasem komunistyczna utopia z czasów Mao stała się rzeczywistoœciš w Niemczech. Ze wszystkich stron œwiata zaczęli napływać do Niemiec ludzie, którzy nie przybywali jako przyjaciele, by ten kraj czcić, lecz jako uchodŸcy. Teraz na portrecie szefowej rzšdu w postaci korony na jej głowie sš symbolem problemów spoczywajšcym na jej barkach. Zdaniem chińskiej artystki korona ta symbolizuje „olbrzymiš presję finansowš, moralnš i kulturowš”.

Godnoœć i obcišżenie - dwie strony medalu

Jiny Lan pamięta, że jako dziecko znalazła w domu swojej babki koronę należšcš do cesarskiej rodzin. Seniorka schowała jš przed czerwonogwardzistami. Na pytanie „jak można nosić na głowie coœ tak nieporęcznego”, usłyszała, że „koronę nosi się z godnoœciš”. Od tej pory Jiny Lan wie, że godnoœć i ciężary kierowania sprawami publicznymi sš nierozłšczne. Przenoszšc to na ostatnie wydarzenia w Niemczech, można by stwierdzić, że otwarciem granic Niemcy owszem zyskały w wielu krajach na godnoœci i poważaniu, ale jednoczeœnie wzięły na swoje barki ogromny ciężar. - Im większe jest to obcišżenie, tym bardziej jest się nim uziemionym. A jeœli się nie możesz poruszać, wszystko cię omija – tłumaczy chińska artystka obecny dylemat Niemców.

Niechciany portret

Zamówienie na portret kanclerz Niemiec złożyły u Jiny Lan dwie galerie. Kiedy był gotowy, żadna nie chciała go przyjšć. Właœciciel jednej, zdeklarowany wielbiciel Angeli Merkel, uznał, że portretowanie kanclerz bez wczeœniejszego osobistego jej poznania jest niepoważne. Drugiemu właœcicielowi galerii, który nie darzył Merkel sympatiš, wydała mu się ona na portrecie zbyt młoda i zbyt piękna.

Kiedy któregoœ dnia Jiny Lan poznała szefa wolnych liberałów Christiana Lindnera i pokazała mu swoje prace, portret kanclerz Merkel wywarł na polityku piorunujšce wrażenie. Dlatego zapragnšł on go powiesić w swoim berlińskim biurze. Zdaniem chińskiej artystki to wyjštkowo udana konstelacja: „młody i atrakcyjny polityk siedzšcy przed portretem młodej i pięknej cesarzowej”. Jak zaznaczyła, „portretu Angeli Merkel nie podarowałaby komuœ takiemu, jak np. Martin Schulz (SPD)”.

Christian Lindner otrzymał portret zaraz po tym, jak Angela Merkel została po raz czwarty wybrana kanclerz Niemiec. – To fascynujšce uczucie posiadać w biurze obraz kanclerz w całkiem odmiennej artystycznej interpretacji w połšczeniu z pewnym przesłaniem i skojarzeniem z cesarzowš, która wymaga absolutnego posłuszeństwa – wyjaœnia polityk, który podczas negocjacji ws. koalicji jamajskiej odmówił Angeli Merkel takiego posłuszeństwa. Jednoczeœnie szef FDP nie chciał też odnieœć się do innych podobieństw między Angelš Merkel i cesarzowš Chin Cixi, za której panowania doszło do upadku cesarstwa.

Jak zapowiedziała Jiny Lan, jeœli obraz kanclerz Merkel jako cesarzowej opatrzy się szefowi FDP, artystka wystawi go na licytację. Dużš częœć uzyskanych z jego sprzedaży pieniędzy zamierza ona przekazać na rzecz międzynarodowej organizacji obrony praw kobiet Terre de Femme.