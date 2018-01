Kochanka Modiglianiego wyskoczyła przez okno

Jego obrazy sš jednymi z najczęœciej reprodukowanych dzieł. Namalowane przez Modiglianiego portrety i akty sš tak pożšdane, że jeden z najsłynniejszych poœród nich „Naga œpišca” – osišgnšł astronomicznš cenę na aukcji - 170 milionów dolarów.

Namalował co najwyżej 30 aktów, co stanowi 10 procent całej jego spuœcizny. Okazało się jednak – już gdy pokazano je po raz pierwszy w 1917 w szklanej witrynie galerii Berthe Weill, że szokujš przechodniów i zażšdano ich usunięcia. Nie chodziło tu o gorszenie się goliznš, lecz włosami łonowymi, co stanowiło nowy rozdział w dziejach aktu. Malarz pragnšł łšczyć piękno klasyki z nowoczesnoœciš.

Na malowanych przez niego portretach ludzie mieli długie szyje i kształty zbliżone do geometrycznych. Modigliani uważany był za malarza majšcego œwietny kontakt ze swoimi modelami, których portrety miały oddać charakter i duszę. I oni właœnie byli w jego sztuce najważniejsi – tło i inne szczegóły były zaledwie dopełnieniem. Zauważano efekt œwietlistoœci, tajemniczoœć kolorów. Wiele portretów miało ukryte przesłanie.

„Jego szczególne oddziaływanie wynika ze sposobu malowania. Jedyne zaokršglenie namalowane na płaskiej powierzchni współgra z siłš obrazowania” – pisał o fenomenie malarstwa Modiglianiego John Berger, historyk sztuki.

Modigliani przyjechał Paryża z rodzinnych Włoch w 1906 roku majšc 22 lata, podobnie jak wielu jego kolegów poszukujšc inspiracji i chwały w tym kulturowym tyglu. Wspierali go mecenasi, ale często zmieniał pracownie i miejsca zamieszkania. Nie stronił od intensywnego, pełnego ekscesów życia prywatnego i z przyjaciółmi. Malował przyjaciół: Maxa Jacoba, żonę Mojżesza Kisslinga, ale i trudnych dziœ do zidentyfikowania modeli. Szczególna więŸ łšczyła Modiglianiego z Luniš Czechowskš, którš malował ponad dziesięć razy – przez wiele lat była jego bratniš duszš. Ale poza tym – kochał kobiety, choć podobno był wybredny. Było ich wiele – po niektórych pozostał œlad w postaci malowanych przez Modiglianiego portretów kochanek. Najważniejsza, Jeanne Hebuterne, której imponował mu talent i wrażliwoœć, towarzyszyła mu do końca. Tylko trzy lata, bo 35-letni Modigliani zmarł na gruŸlicę. Dzień po jego œmierci Jeanne wyskoczyła przez okno

Poniżej dalsza częœć artykułu

Niemiecki dokument „Amadeo Modigliani – nagie ciało, naga dusza” w reżyserii Hilke Sinning będzie dostępny na stronie ARTE do 5 marca