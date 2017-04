Wyjątkowa aukcja rzeźby

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Znajdą się na niej m.in. dzieła Magdaleny Abakanowicz, Aliny Szapocznikow i Igora Mitoraja. Desa Unicum to jedyny dom aukcyjny, który konsekwentnie organizuje specjalistyczne Aukcje Rzeźby. Dotychczasowy obrót z nich sięga prawie 10 mln zł.

Dwie rzeźby Aliny Szapocznikow z żywicy poliestrowej oddają jej zainteresowanie ciałem, sensualność sztuki połączonej z refleksją nad przemijaniem i utrwalaniem śladów swej egzystencji także w fizycznym wymiarze oraz eksperymentalne poszukiwania nowych materiałów. Zmysłowe usta, odlane w poliestrowej żywicy z końca lat 60. (cena 30 tys. zł) są manifestem kobiecości, piękna i młodości, choć i lekko ironicznego spojrzenia. Natomiast rzeźba zniekształconej głowy z cyklu „Pamiątki – Souvenire” (cena wywoławcza 220 tys. zł) z końca lat 60. dramatycznie wyraża zmagania z chorobą nowotworową artystki i poczucie śmiertelności.

Rzeźby Magdaleny Abakanowicz pochodzą z różnych okresów twórczości artystki. Czerwony gobelin „Red Hair” (cena wywoławcza 24 tys. zł) należy do jej pionierskich prac, które przyniosły jej światową sławę, nazwanych od jej nazwiska Abakanami.

Portretowa „Twarz” z 1986 roku to wyjątkowa w jej twórczości próba zindywidualizowania ludzkiego losu. (cena 45 tys. zł) A bezgłowa figura „Biegnącego” (2004; cena wywoławcza 190 tys. zł) to typowa dla jej sztuki anonimowa postać, wyrwana z tłumu, która jest metaforą tragizmu życia i ludzkiego losu.

Z trzech wystawionych rzeźb Igora Mitoraja, łączących inspiracje antykiem ze współczesnością, najwyższą cenę maja dwa męskie torsy z brązu: „Asklepios” (35 tys. zł) i „Le Grepol” (30 tys. zł). To charakterystyczne dzieła Mitoraja, nawiązujące do rzeźb starożytnych Greków i Rzymian.

Licytowana będzie nie tylko sztuka współczesna, ale równie znakomite historyczne dzieła. Okazała rzeźba „Ziemia” z brązu z 1902 roku Bolesława Biegasa to jedna z pierwszych prac, którą artysta stworzył w Paryżu. Symboliczne i ekspresyjne dzieło ze zmultiplikowanym motywem głów, wyrażających dramatyczne uczucia, wyceniono na 60 tys. zł. Taką samą cenę wywoławczą ma trzy lata późniejsza rzeźba „Mickiewicz”. Jest to jeden z portretów geniuszy Biegasa o dynamicznej, rozwichrzonej formie. Trzecia mniejsza rzeźba „Fale” przemawia także niezwykłą ekspresją (cena wywoławcza 32 tys zł).

Kolekcjonerów preferujących realistyczne portrety może zainteresować Głowa Marii Fałatowej Konstantego Laszczki (4,5 tys. zł). Piękna modelka - żona malarza Juliana Fałata była jedną z najciekawszych postaci krakowskiej bohemy na początku XX werku obok Dagny Przybyszewskiej. Cechy realistyczne zachowuje także plakieta z popiersiem Ignacego Daszyńskiego Xawerego Dunikowskiego z 1912 roku (cena 5 tys. zł).

Uwagę kolekcjonerów zwróci z pewnością również wiele innych dzieł: Mariana Koniecznego, Tadeusza Łodziany, Barbary Zbrożyny, Bronisława Chromego, Krzysztofa M. Bednarskiego, Henryka Musiałowicza,Władysława Hasiora, Antoniego Janusza Pastwy, Tomasza Kawiaka, Adama Myjaka, Gustawa Zemły, Zofii Wolskiej.

Wystawę przedaukcyjną można oglądać w Domu Aukcyjnym DESA Unicum, ul. Marszałkowska 34/50 do 6 kwietnia; aukcja: 6 kwietnia o godz.19