Obraz Adolfa Hitlera trafił do "Muzeum Szaleństwa" w Salo

Agencja Ansa poinformowała, że mały obraz olejny, "ciemny i klaustrofobiczny", wypożyczony od zachowującego anonimowość prywatnego niemieckiego kolekcjonera, nie był nigdy wcześniej wystawiany.

Przytacza się opinię Sgarbiego, według którego poziom artystyczny tej pracy jest żaden. - To obraz desperata, mógłby namalować go Kafka, mówi wiele o psychice autora - powiedział krytyk. - Nie widać tam wielkości, widać nędzę - dodał. - To nie obraz dyktatora, ale biedaka, ujawnia głęboko melancholijną duszę - ocenił krytyk.

Na wystawie, którą wcześniej w Katanii na Sycylii obejrzało ponad 50 tysięcy osób, zaprezentowano między innymi obrazy artystów naznaczonych przez choroby psychiczne i uzależnienia oraz doświadczających ich konsekwencji. Są na niej arcydzieła takich artystów, jak Vincent van Gogh, Francisco Goya, Francis Bacon i Jean-Michel Basquiat.

Do kolekcji dodano teraz pracę Hitlera. Podczas prezentacji wystawy w przeddzień jej otwarcia dyrektor muzeum w Salo Giordano Bruno Guerri przypomniał słowa Fuehrera, który powiedział ambasadorowi brytyjskiemu: "Jestem artystą, a nie politykiem; kiedy kwestia polska zostanie rozwiązana, chcę skończyć życie jako artysta".

Salo w Lombardii w latach od 1943 do 1945 było stolicą marionetkowej Włoskiej Republiki Socjalnej Benito Mussoliniego.