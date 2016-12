Sejm zmienił budżet, by rząd mógł kupić obraz Leonarda da Vinci

Kamil Zeidler o odkupieniu od Fundacji Książąt Czartoryskich prawa do kolekcji dzieł sztuki zgromadzonych w Krakowie

Nowela zakłada utworzenie rezerwy na "sfinansowanie zakupu dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego".

Dwa pozostałe cele to "przekazanie dla Agencji Rezerw Materiałowych dotacji celowej na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi" oraz utworzenie rezerwy celowej dla Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw (ok. 300 mln zł).

Sprawozdawca Andrzej Kosztowniak z PiS przyznawał podczas czwartkowej debaty, że rezerwa na zakup dóbr kultury mogłaby być przeznaczona na zakup kolekcji Czartoryskich, m.in. obrazu "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci.

Poseł zwracał uwagę, że jest szansa, by kolekcja, która była tworzona przez 200 lat stała się własnością państwa polskiego.

- To bardzo ważny zakup - mówił. - Wydaje się, że dziś trzeba dać ministrowi komfort negocjacji, by doszło do jej sfinalizowania - dodał.

- Jest okazja, niepowtarzalna szansa doprowadzenia do sytuacji, w której ta kolekcja będzie własnością narodu, własnością państwa. Fundatorzy tej kolekcji marzyli, aby tak właśnie było - mówił z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wyjaśniał, że zbiór liczy 180 tys. pozycji, w tym 593 bardzo cenne obrazy, 3200 dzieł rzemiosła artystycznego, 1500 dzieł sztuki starożytnej oraz nieruchomości. - Mówimy o kolekcji, która jest bezcenna, w dosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego że nie sposób ją wycenić. Z tych 593 obrazów jeden, powszechnie znany - "Dama z gronostajem" Leonarda Da Vinci, jest ubezpieczony na 1,4 mld zł - powiedział. Dodał, że inny "Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta ubezpieczony został na 160 mln zł.

Podczas debaty posłowie opozycji krytykowali przede wszystkim fakt, że przedstawiciele rządu nie chcieli powiedzieć, jakiej dokładnie kwoty poprawka dotyczy i na co dokładnie każda z jej części zostanie przeznaczona. Chodziło zwłaszcza o pieniądze na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych oraz na rzecz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. - Co chcecie ukryć? - dopytywała Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej tuż przed głosowaniem. - Nie możemy podpisywać rządowi weksla in blanco - dodała. W efekcie kluby opozycyjne głosowały w większości przeciw noweli.

"Dama z gronostajem", to najcenniejszy obraz znajdujący się w polskich zbiorach, jedyny znajdujący się w Polsce obraz autorstwa Leonarda da Vinci. Powstał ok. 1490 r., ma 53,4 cm wysokości i 39,3 cm szerokości. Został namalowany na desce orzechowej.

