Czeka nas w branży stabilizacja

CV

to rzeczywiście największa kategoria reklamowa nie tylko w radiu. Ale w radiu są to zdecydowanie nasi najwięksi reklamodawcy, więc oczywiście jestem zaniepokojony możliwymi, znaczącymi zmianami regulacji. Niemniej mamy teraz na rynku do czynienia z samoregulacją i mam nadzieję, że będzie ona wystarczająca z punktu widzenia regulatorów. W tej formie, w jakiej teraz została zaproponowana, nie stanowi zagrożenia dla rynku reklamowego.Myślę, że będą takie zakusy, bo Krajowa Rada od wielu miesięcy o tym wspomina i wciąż żywe jest przekonanie, że w Polsce konsumpcja parafarmaceutyków jest za duża. Nie wyobrażam sobie jednak całkowitego zakazu reklam tego typu ani tego, jak precyzyjne i głębokie musiałoby być prawo, by całkowicie zakazać reklamowania takich środków, jak witaminy czy inne środki.Podobne. Zakładamy, że ten wzrost wyniesie 2–3 proc. Po trzech latach bardzo solidnych zwyżek na rynku reklamy radiowej w tym roku zapowiada nam się na rynku stabilizacja.W ostatnich trzech latach rośliśmy szybciej niż rynek i mamy nadzieję, że 2017 rok będzie pod tym względem podobny. W poprzednich latach bloki reklamowe nie były przez nadawców do końca wypełniane i bardzo powszechną walutą reklamową były w radiu bartery, sponsoringi i patronaty.W ubiegłym roku takie formy reklamy obcięliśmy, stąd ubiegłoroczny spadek naszych wyników w Kantarze, który wliczał również takie formy współpracy z reklamodawcami.Ale nasza oferta zakłada również reklamę online. Jako grupa w ciągu roku awansowaliśmy w tym obszarze o ponad 50 pozycji i dziś jesteśmy na 35. miejscu wśród wszystkich podmiotów internetowych w Polsce, a z końcem 2016 r. osiągnęliśmy w online próg rentowności.O pomyśle repolonizacji mediów słyszymy już od roku, ruszyły w tej sprawie formalne prace, ale jako nadawcy nie znamy żadnych szczegółów – nie wiemy, w jakim dokładnie kierunku podażą i jak będą umocowane w obecnych regulacjach prawnych polskich i europejskich. Na tym etapie trudno jest o tym dyskutować.Zasoby takich częstotliwości są już na ukończeniu, pozostały tylko te, które będą przeznaczane na rozwój stacji lokalnych. Uczestniczymy teraz w kilku takich procesach koncesyjnych. Mocno staramy się też o uzupełnienie sieci nadawczej Radia Zet, bo ono ma techniczny zasięg dużo gorszej jakości niż np. Radio RMF. Mamy sporo białych plam, np. na Śląsku, który jest gęsto zaludniony. Na razie nie ma jednak uwolnionych żadnych nowych częstotliwości przeznaczonych na uzupełnienie zasięgu rozgłośni ogólnopolskich.Ale my wzbogacamy antenę Radia Zet o takie formaty. Nasze weekendy prowadzone przez Marzenę Chełminiak notują wzrost słuchalności. Wprowadziliśmy format „Halo Zet" – od poniedziałku do piątku prowadzone są w jego ramach ciekawe rozmowy, w które angażują się słuchacze, i ten program także notuje zwyżki słuchalności. Mamy nasz sztandarowy poranny wywiad polityczny i newsy.Całe Radio Zet nie jest w stanie przeformatować się na stację typu news & talk, bo między Tok FM i liderami na radiowym rynku jest jednak duża różnica w poziomach słuchalności. Mamy zresztą na rynku od niedawna PR24, ale na razie nie może się pochwalić najlepszymi wynikami.W tym samym formacie operują też Złote Przeboje Agory, taki trzon ma sieć Plusa. To solidny format, po który słuchacze wciąż sięgają, aczkolwiek Gold jest teraz pod naszą baczną obserwacją biznesową i nie wykluczam, że będą modyfikacje zarówno formatu, jak i być może nazwy.Na rynku radiowym nieco przystopowała konsolidacja. Przyglądamy się paru potencjalnym celom przejęć, ale nie są to ani szybkie, ani pewne procesy, mowa o małych lokalnych rozgłośniach.Nie, nie widzę takich ruchów.Właściciel zdecydowanie cały czas zaprzecza takim plotkom.Andrzej Matuszyński jest prezesem radiowej Grupy Eurozet od grudnia 2013 r. Powrócił do niej w 2011 r. po spędzeniu kilku lat w Cyfrowym Polsacie, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za marketing i obsługę klienta, oraz w ITI Neovision, gdzie był członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym.