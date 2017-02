Bukmacherzy wierzą w Żuka

Wprowadziła ona zakłady, z których wynika, że - mimo decyzji wojewody lubelskiego o wygaszeniu mandatu - Żuk pozostanie prezydentem miasta i to do końca obecnej kadencji, czyli jesieni 2018 roku. Każdy kto trafnie postawi 100 zł na to, że Krzysztof Żuk nie utraci stanowiska, wygra 140,8 zł (kurs 1,6). Jeżeli jednak gracz zdecyduje się obstawić 100 zł na odwrotny scenariusz i Krzysztof Żuk rzeczywiście straci stanowisko, to wygrać może aż 180,4 zł (kurs 2,05).

Wojewoda decyzję o wygaszeniu mandatu ogłosił w poniedziałek. Zrobił to wydając tzw. zarządzenie zastępcze. Wcześniej bowiem na odwołanie prezydenta z funkcji nie zgodzili się miejscy radni.

Z wnioskiem o wygaszenie mandatu prezydenta do wojewody wystąpiło CBA, które zarzuciło Żukowi złamanie ustawy antykorupcyjnej. Prezydent Lublina miał ją złamać zasiadając w radzie nadzorczej spółki PZU Życie.