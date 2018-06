Mundial zza krat

Życie głodującego w rosyjskim więzieniu ukraińskiego reżysera jest w rękach gospodarza Kremla.

Historia Ołeha Sencowa coraz bardziej zaczyna przypominać historię ukraińskiej lotniczki Nadii Sawczenko, o której uwolnienie rosyjskiego prezydenta prosił niemal cały świat. Od ponad 40 dni głoduje w rosyjskim więzieniu i jest gotowy na śmierć. Na pogrążonym w mundialu Kremlu sytuacja ta nie robi wrażenia. Reżyser zapowiada, że nie ustąpi, dopóki Rosja nie uwolni wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. – Jeżeli nie poprosi o ułaskawienie, pozostanie w więzieniu. Został skazany, jest terrorystą – mówi „Rzeczpospolitej" rosyjski politolog, blisko związany z Kremlem.

Nadzieja w Trumpie

Pochodzący z Symferopola Sencow został aresztowany w maju 2014 roku, niespełna dwa miesiące po aneksji półwyspu. Wraz z kilkunastoma innymi Ukraińcami oskarżono go o przygotowywanie zamachów na terenie Krymu. Nikt nie przyznał się do winy i prawie wszyscy, również Siencow, mówili, że byli torturowani i zmuszani do składania obciążających zeznań. Mimo to rok później sąd skazał go na 20 lat łagru. Niezwłocznego uwolnienia Sencowa domaga się Unia Europejska, a niedawno głos zabrał również Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zaproponował reżyserowi zakończenie głodówki i wezwał władze w Moskwie do udostępnienia wszelkiej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia. Sencow propozycję zakończenia głodówki odrzucił i przypomniał sędziom w Strasburgu, że jego skarga na działanie rosyjskich władz od kilku lat nie jest rozpatrywana.

Czytaj także: Oleg Sencow umiera na Syberii

Zagrożenie dla jego życia jest na tyle poważne, że w sprawę zaangażował się przewodniczący Rady Europy Thorbjorn Jagland, który w poniedziałek miał zwrócić się do Putina z oficjalnym wnioskiem o ułaskawienie reżysera. W tej sprawie do Putina apelowało już wielu światowych działaczy kultury, w tym znani rosyjscy reżyserzy i aktorzy. Wszystko na nic. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł, że według rosyjskiego prawa z prośbą o ułaskawienie do prezydenta osobiście musi zwrócić się oskarżony. Reżyser pisać do Putina nie zamierza i i wciąż domaga się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. Chodzi o ponad 60 skazanych w Rosji Ukraińców.

– Na Kremlu siedzi człowiek, który nie przejmuje się losem Sencowa. Wszyscy obrońcy praw człowieka w Rosji walczą o niego, ale nie mamy wpływu na jego uwolnienie. Wszystko będzie zależało od decyzji Putina – mówi „Rzeczpospolitej" Lew Ponomariow, szef rosyjskiego Ruchu Praw Człowieka. – Wpłynąć na to mógłby prezydent Donald Trump, gdyby poprosił o to Putina. Z jego zdaniem na Kremlu się liczą i mogliby uwolnić Sencowa, by osiągnąć jakieś cele w relacjach z USA – dodaje.

Reżysera na szpiega

W Kijowie liczą, że Ołeha Sencowa uda się wymienić na aresztowanych na Ukrainie Rosjan. Zrobiono to już w 2016 roku, gdy Putin ułaskawił Nadię Sawczenko w zamian za uwolnienie dwóch funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU), złapanych w Donbasie i skazanych na wieloletnie więzienie na Ukrainie. Właśnie z taką propozycją w ciągu ostatnich tygodni do Putina dwukrotnie dzwonił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

W ukraińskich i rosyjskich mediach pojawiła się nawet informacja, że taka wymiana jest możliwa. Dotychczas oficjalnie nikt nie potwierdził tych wiadomości. Rosyjskie władze już dwukrotnie odmówiły pełnomocnikowi Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Ludmile Denisowej spotkania z Sencowem.

– Jeżeli Sencow nie umrze i nie będzie za późno, wymienią go na oskarżanego o szpiegostwo na Ukrainie Kiriłła Wyszynskiego (red. zatrzymany niedawno szef ukraińskiej filii rosyjskiej agencji Ria Nowosti) – mówi „Rzeczpospolitej" kpt. Ołeksij Arestowycz, ukraiński analityk wojskowy. – Putin jednak będzie czekał, aż Siencow osobiście będzie go błagał, aż będzie prosił go cały świat, w tym również papież – dodaje.