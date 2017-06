Plan Marshalla: Prawdziwa bratnia pomoc

Rz: Dokładnie 70 lat temu na Uniwersytecie Harvarda sekretarz stanu USA George Marshall przedstawił plan pomocy gospodarczej dla powojennej Europy. Jakie były jego założenia?

Wojciech Roszkowski: Plan Marshalla był częścią nowej polityki amerykańskiej: doktryny Trumana. W jej ramach Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 1948 uchwalił kredyty w wysokości 6,8 mld dolarów – ogromne jak na tamte czasy pieniądze – na pomoc krajom europejskim w najbliższych 15 miesiącach. Ostatecznie w ciągu czterech lat realizacji planu przyznano kredyty w wysokości 13,2 mld dol.

Ile krajów obejmowała pomoc?

16. Najwięcej otrzymały Wielka Brytania, Francja, Włochy, a także te strefy okupacyjne Niemiec, które w przyszłości stworzyły RFN. Na konferencję zostały zaproszone również takie kraje, jak Polska czy Czechosłowacja. A nawet – w drugiej kolejności – Związek Sowiecki, który zaproszenie odrzucił, zakazując przy tym przyjazdu do Paryża swoim satelitom.

Polski rząd początkowo zgodził się na udział w konferencji.

Tak, ale potem z Moskwy przyszło „niet" i premier Cyrankiewicz w wykrętny sposób wycofał się z udziału w konferencji. Rozpoczęto propagandową kampanię, w której Trumana porównywano do Hitlera...

Jakie znaczenie miał plan Marshalla?

Ogromne, i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, to były amerykańskie kredyty na zakup amerykańskich towarów, co nakręcało koniunkturę w USA, a jednocześnie przyspieszało odbudowę gospodarczą zniszczonej wojną Europy Zachodniej. Po drugie, plan Marshalla podkopał wpływy partii komunistycznych w Europie Zachodniej.