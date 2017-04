Jak Francuzi radowali się z gilotyny

Gilotyna panowała we Francji niepodzielnie od 1792 do 1795 roku, przenikając każdą dziedzinę życia ikultury. Było to nowe zjawisko i Francuzi pod koniec XVIII wieku radowali się z tej nowości. Dla jednych stała się rozrywką, dla innych nową religią. "Pójdźmy zobaczyć, jak się odprawia krwawą mszę na o wywierał potężne wrażenie i przyciągał niczym magnes. Był jakby odwrotnością chrześcijańskiej liturgii. Faktycznie gilotynę otaczano czcią równie wielką jak dawniej krzyż. Nowy kult, dotyczący gilotyny, odrzucił przesłanie miłości i przebaczenia, jakie głosiła dawna religia, zachowując jednocześnie jej wojuj

Wyznawcy nowej, rewolucyjnej wiary okazywali swojej duchowej przewodniczce uwielbienie równe temu, jakim niegdyś w dworskiej miłości lub katolickiej hagiografii otaczano ideał kobiety. Mówiąc o niej, posługiwali się zwrotami, takimi jak "Najwznioślejsza i najmożniejsza Pani Gilotyna" lub "Święta błagając, aby była ich opiekunką.

Niech twój cudowny mechanizm Nigdy nie zawiedzie, Niech tępi podłą sektę, Przygotuj nóż na Pitta i jego agentów, Wypełnij swój boski wór głowami tyranów.

Jednakże nawet podczas największego nasilenia terroru nie wszyscy otaczali gilotynę czcią. Wielu autorów piosenek traktowało mordercze narzędzie i jego mistrza z żartobliwą ironią.

Oto przykład bystrości Sansona! Wszystkich uśmiercił ostrzem gilotyny. A jak rozwiąże straszny dylemat swej własnej osoby? Oto gilotynuje sam siebie.

Piosence towarzyszyła popularna karykatura Sansona, pokazująca osławionego kata rozciągniętego na desce i kierującego na swą szyję ostrze gilotyny. Okrutna pieśń "Wędrowna gilotyna" głosi chwałę oddziałów armii rewolucyjnej, która maszerowała przez Francję z przenośną "Wdową", egzekwując po drodze z całą surowością ostre zarządzenia, mające przeciwdziałać spekulacji i podnoszeniu cen.

Zapanował porządek, Opór zduszony w zarodku; Przeklęci złodzieje chowający towary, Spieprzajcie, spieprzajcie w popłochu, Miejsce dla gilotyny. Gilotyna dotrze wszędzie, Do bogaczy i oszustów. Głowy zatańczą jak należy Czwórkami na szafocie, Dla spekulujących solą i tytoniem Nie będzie w tym tańcu litości. Miejsce dla gilotyny.

Moda na artystyczne drobiazgi wzorowane na nowym instrumencie również znalazła swe odbicie w pieśniach.

Święta Gilotyno, opiekunko patriotów, módl się za nami! Święta Gilotyno, biczu arystokratów, osłaniaj nas! Słodka Machino, zmiłuj się nad nami! Cudowna Machino, zmiłuj się nad nami! Święta Gilotyno, zachowaj nas od tyranów!

Plac Rewolucji

Po placu Rewolucji krążyli uliczni handlarze sprzedający różnego rodzaju pamiątki związane z gilotyną. Wśród nich specjalne pamflety zawierające listy osób skazanych na stracenie -- programy najbliższych widowisk. Okładka jednej z takich broszur przedstawiała ucięte głowy, którym towarzyszyło motto: z ulotek krążyła jako "lista wygranych na loterii Świętej Gilotyny".

Znawcom szafotowego obrzędu na placu Rewolucji dobrze było wiadomo, że najlepiej śledzić krwawy spektakl z miejsc znajdujących się na końcu Jardin des Tuileries. Wielu z nich przychodziło tam każdego dnia, a rodzice niejednokrotnie przyprowadzali ze sobą dzieci. Przedsiębiorczy właściciel restauracji wymieniał "specjalność dnia", którą miano serwować Wdowie.

Gilotyna, zamiast szubienicy, stała się standardowym rekwizytem w teatrze lalek na Champs-Elysées, a prowokacyjnie zatytułowany wodewil "Gilotyna Miłości" cieszył się wielką popularnością. Wytworny wzór gilotyny zdobił również woreczki na tytoń, a także pieczęcie -- nawet te urzędowe.

W wykwintnych salonach popisywano się uroczymi, miniaturowymi gilotynkami z mahoniu, które w czasie uczty wnoszono na stół wcharakterze maszynki do krajania chleba lub owoców. Czasami na deser ścinano głowy małym laleczkom, uosabiającym czyichś wrogów. Wylewał się z nich wtedy czerw ści flaszeczką, a "krew" perfumami lub likierem wkolorze bursztynu.

Pod koniec okresu terroru liczba widzów na miejscu kaźni gwałtownie zmalała. Publiczność zdążyła się już znużyć krwawym widowiskiem, które straciło urok nowości. Niemniej ofiary nadal korzystały z okazji, by popisać się swym dowcipem. Starzejący się arystokrata, baron Franz von der Trenck -- powsze nym poszukiwaczem przygód, który popełnił ten błąd, że powrócił do Paryża w latach terroru. W wyniku tego niefortunnego kroku znalazł się w jednej z ostatnich grup przeznaczonych na ścięcie, wraz z poetą André de Chénierem, na dwa dni przed upadkiem Robespierre'a. Spoglądając z wozu na ponure tw wialnie: "Dlaczego jesteście tacy bez humoru? Przecież gramy tylko wyświechtaną komedię w stylu Robespierre'a".

Goethe zamawia zabawkę

W 1793 roku Johann Wolfgang Goethe, który nie tylko nienawidził, ale również bał się rewolucji, był gościem księcia Brunszwiku i pruskich sił zbrojnych, usiłujących odeprzeć nacierającą francuską armię. Stamtąd autor "Fausta" wysłał do swej matki, do Frankfurtu, list z prośbą, by kupiła dla jego pięcioletn metrów wysokości miniaturki osławionego narzędzia mordu były wówczas wniesłychanej modzie, a ofiarami tych śmiercionośnych cacek padały zazwyczaj lalki, żywe ptaki lub myszy. W Arras, miejscu urodzin Robespierre'a, władze miejskie wydały zakaz rozpowszechniania takich gilotynek, uważając, że wpły dzę krwi. Wzięci do niewoli francuscy żołnierze trudnili się wyrabianiem takich zabawek, które potem sprzedawali Prusakom; przypuszczalnie jedna z nich wpadła w ręce Goethego. Ale matka poety, pod której opieką pozostawał jego syn, odmówiła z oburzeniem. 23 grudnia 1793 roku Elisabeth Goethe pisała

Drogi synu.

Z przyjemnością spełnię każde twe życzenie, ale kupować miniaturowy model haniebnej gilotyny dla dziecka -- o nie, za nic mnie do tego nie namówisz. Gdybym to ja miała coś do powiedzenia w rządzie, posłałabym na gilotynę wszystkich produkujących te szkaradzieństwa, a samo narzędzie śmierci kaza tak odrażającym i przyzwyczajać je, by traktowały zabijanie i rozlew krwi jako zabawę. O nie, nigdy się na to nie zgodzę.

Jedna z pierwszych przeciwniczek zabawki, która uczy przemocy, mądra matka Goethego, była niewątpliwie prekursorką ruchu wzywającego do publicznego spalenia gilotyny. Nie miała jednakże purytańskiej moralności i otwarcie aprobowała nieformalny związek swego syna z matką Augusta, Christiane V skarbem" Goethego. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek mały August otrzymał gilotynę do zabawy.

Gilotyna poszerza zakres swego działania

Fanatycy nowego instrumentu śmierci, przekonani o jego zbawiennych efektach, dążyli do tego, by gilotyna "dotarła wszędzie". Pragnęli poszerzyć zasięg jej działania poza granice czasu i przestrzeni. Odcinając się od znienawidzonej przeszłości, przesądów ityranii, apostołowie nowej wiary gilotynowali dre uczycieli, rozwścieczony na perfidnych arystokratów, którym udało się zbiec za granicę, ściął głowy kukłom znanych emigrantów, aby dać swoim wychowankom lekcję obywatelskiego wychowania.

Najbardziej jaskrawym przykładem poszerzania zakresu działania rewolucyjnej sprawiedliwości było gilotynowanie ciał więźniów, którzy wobawie przed szafotem, popełnili wwięzieniu samobójstwo. Żyrondysta Charles Valazé zatopił sztylet w swoim sercu, kiedy dowiedział się, że skazano go na śmierć. C ziono na szafot w katowskim wozie między dwoma innymi skazańcami. Siny, ze zwisającą głową, trup Valazego podrygiwał karykaturalnie na ławce podczas jazdy przez wyboiste ulice Paryża. Kiedy furgon zajechał przed szafot, pomocnicy kata wyciągnęli jego trupa jako pierwszego i powlekli po stopniach prz

Phillipe Le Bas, lojalny zwolennik Robespierre'a, roztrzaskał sobie czaszkę strzałem z rewolweru, ale mimo to zgilotynowano go wraz z jego mistrzem. Praktykę tę stosowano co najmniej do roku 1800, kiedy to, jak szczegółowo opisuje Dumas-ojciec w swej powieści "Towarzysze Jehudy" (1857) , zgilotynowa samobójstwo. By nie dopuścić do dalszych prób pozbawienia gilotyny żywych ofiar, roztoczono nad skazanymi ścisły nadzór, zakuwając ich jeszcze dodatkowo w kajdany (zwyczaj ten zarzucono dopiero w 1957 roku po filmie André Cayatte'a"Wszyscy jesteśmy mordercami") . Przez prawie cały wiek XIX wię ich ruchy. Wjednym przypadku udało się więźniarce targnąć na swoje życie -- podcięła sobie gardło -- ale pospiesznie wezwani lekarze szybko zeszyli ranę, tak że mimo wysiłków i tak skończyła pod nożem gilotyny. Odnosiło się wrażenie, jak gdyby życie każdego z góry skazanego na zagładę więźnia było dla w ło wreszcie, iż czas już dokonać aktu zemsty.

Eksport gilotyny

Ideały Wolności, Równości i Braterstwa nie były jedynym eksportowym towarem Rewolucji. W ślad za armią rewolucyjną oraz niesioną na jej bagnetach francuską kulturą icywilizacją podążało również nowe, dekapitacyjne urządzenie. W Indiach Zachodnich gilotynę wprowadzono w 1794 roku, a w dwa lat cję. Wkrótce zainstalowano ją także w północnych Włoszech oraz w kilku niemieckich państewkach, gdzie korzystano z niej w okresie Trzeciej Rzeszy iprzez krótki czas nawet po II wojnie światowej. Istnieje przynajmniej jeden zarejestrowany przypadek użycia gilotyny w Grecji w 1833 roku. W 1859 roku prze kich francuskich wysepek u wybrzeży Nowej Funlandii.

Handel gilotynami i ich eksport do krajów zamorskich był dobrym interesem dla Francji i przynosił krajowi niezłe dochody. Dobrze wykonana paryska gilotyna cieszyła się uznaniem na światowych rynkach. Przeznaczony na eksport towar był testowany na słomianych kukłach przez słynnego kata, Louisa mogła być lepsza gwarancja niż poręczenie "Monsieur de Paris", oficjalnego kata Francji.

Do Paryża zajeżdżały głowy obcych państw i zagraniczne delegacje, by zobaczyć na własne oczy, jak funkcjonuje gilotyna i złożyć zamówienie. Na życzenie chińskiej delegacji w 1911 roku dostarczono gilotynę do Chin, gdzie oczywiście natychmiast rozpoczęła działalność. Szybkość gilotynowania zrobiła aforysty, George'aLichtenberga, Szwecja, kraj znajdujący się pod dużym wpływem francuskiej kultury, już na początku 1794 roku posiadała urządzenie zbliżone do gilotyny. Publiczne zgilotynowanie Alfreda Andersa 23 listopada 1910 roku w Sztokholmie było ostatnim wykonaniem wyroku śmierci w tym kr

Z Paryża, gdzie gilotyna została wynaleziona i użyta po raz pierwszy, zawędrowała ona do każdego zakątka Francji oraz do wszystkich obszarów i kolonii podległych rządowi francuskiemu. W Algierze i na Madagaskarze gilotyna była w użyciu do końca lat pięćdziesiątych naszego stulecia, do chwili uzyskani

Patriotyczne tournée

W czasie panowania terroru to nie w Paryżu, ale na prowincji rozgrywały się najbardziej niewiarygodne wydarzenia. Zdemoralizowane i odstręczające postaci, które doszły do głosu wraz z Rewolucją, tam właśnie, z dala od stolicy, nie zagrożone kontrolą, mogły swobodnie realizować swoje najdziksze pomysły dzie w tym "patriotycznym tournée" towarzyszyła im gilotyna. Rękę sprawiedliwości poprzedzał zazwyczaj specjalny emisariusz. Ona sama -- rozmontowana i przykryta płótnem -- nadjeżdżała w specjalnym pojeździe, przywodzącym na myśl upiorny wóz cyrkowy, by egzystencję sennych prowincjonalnych

W niektórych przypadkach skutki obecności gilotyny były tak niewiarygodne, że linia oddzielająca rzeczywistość od fikcji zupełnie się zatarła. Sucha historyczna relacja przybiera kształt fantastycznej opowieści, a rzeczywistość przypomina halucynacyjne zwidy. Taka jest na przykład historia "Marat ze Stras bła i obłędu jest Charles Nodier, jeden z pionierów francuskiego romantyzmu i zwolennik gotyckiej grozy, którego prześladował strach przed gilotyną. Na podstawie własnego doświadczenia z Rewolucją, Nodier napisał, jak to określił, "prawdziwą niewiarygodną opowieść".

Nodier pisze wswych pamiętnikach, że w 1794 roku, jako przedwcześnie rozwinięty czternastolatek, został wysłany przez ojca do Strasburga, by tam pod kierunkiem Schneidera, wybitnego niemieckiego znawcy klasyki, studiować grekę. Schneider, wykładowca na uniwerrsytecie w Bonn i dawny zakonnik, -- brzydki, tęgi, o okrągłej głowie i olbrzymich krzaczastych brwiach -- został publicznym oskarżycielem Rewolucyjnego Trybunału w Strasburgu, gdzie przewodził ekstremalnie radykalnej partii La Propagande. Zdaniem członków tej organizacji postępowanie przywódców Rewolucji, Robespierre'ai Saint-Jus przybycie machiny śmierci radosnym okrzykiem: "Och, droga Gilotyno, jesteś tu bardzo pożądanym gościem".

Były ksiądz i jego "huzarzy śmierci" -- ze skrzyżowanymi piszczelami na czakach, białymi aplikacjami na żakietach przypominającymi żebra, trupimi czaszkami na ładownicach -- przemierzali Alzację z objazdowym szafotem i uśmiercali każdego, kto w czasie ostatniego austriackiego najazdu splamił się ko jący się na ulicach z gilotyną były zakonnik jednocześnie prowadził życie rozwiązłe i pełne zbytku, jaskrawo sprzeczne ze spartańskim prawem Robespierre'ai Saint-Justa.

Nodier wspomina moment, gdy po raz pierwszy ujrzał gilotynę. W śmiertelnym przerażeniu obserwował dekapitację osiemdziesięcioletniej staruszki, winnej zbrodni nakarmienia głodnego austriackiego żołnierza. Zaraz potem zjawili się elegancko umundurowani członkowie La Propagande irozpędzili skam nosząc się z kolan, zwrócił się wstronę widzów z długim panegirykiem na cześć gilotyny. Pod elegancką frazeologią kryło się jednakże tyle okrucieństwa, że chłopiec poczuł, jak zimny pot występuje mu na czoło. W pamięci Nodiera na zawsze utrwaliło się wspomnienie pochodu tej nowej fanatycznej sekty, kt

Schneider tymczasem kontynuował swój najazd, nakładał grzywny i przymusowe opłaty na obywateli, zachęcał ich do denuncjowania sąsiadów, rekwirował bydło. Zyskał miano cmentarnej hieny i wampira. Doszedł też do przekonania, że musi się ożenić; chciał zatrzeć w ludzkiej pamięci fakt, że był nieg piękną córkę najbogatszego arystokraty ze Strasburga. Przybywając do domu hrabiego z zamiarem oświadczyn, Schneider przywiózł ze sobą gilotynę. Przyozdobioną w kwiaty i wstążki ustawił naprzeciwko okien domu arystokraty -- dość skuteczny sposób, by ewentualnemu teściowi wyperswadować wszelką

W ślubnym orszaku elitarna straż pana młodego wymachiwała pałaszami, poprzedzając przenośną gilotynę oraz dwóch krzepkich pomocników kata. Blady, chudy i poważny mistrz katowskiego rzemiosła, Nicolas, jechał za orszakiem w specjalnym powozie.

Dowiedziawszy się, że w mieście znajduje się Saint-Just, Schneider -- arogancki wswoim triumfie -- skierował ślubny orszak pod dom, wktórym zatrzymał się przedstawiciel ludu. Wrzeczywistości celem przyjazdu przywódcy Rewolucji do Strasburga było przywołanie Schneidera do porządku i ukrócenie jeg na młoda wystąpiła przeciwko swemu mężowi, oskarżając go o straszliwe nadużywanie władzy. Wyciągając sztylet zza łona, oświadczyła, wyraźnie naśladując morderczynię Jeana-Paula Marata, Karolinę Corday, że zabije "Marata ze Strasburga" dziś w nocy włożu, jeśli sprawiedliwości nie stanie się zadość.

Kiedy nawet kat potwierdził, że Schneider rozkazał mu szykować się do zgilotywania ojca panny młodej, jeśli Clotilde nie zgodzi się na małżeństwo, Saint-Just natychmiast rozkazał wysłać pana młodego na szafot. Nodier będący naocznym świadkiem upokorzenia Schneidera, opisuje, jak dwóch katowskich po rozkazów byłego księdza, z radością rzuciło się teraz na niego. Korowód z katem na czele skierował się w stronę szafotu. Za nimi podążało dwóch "huzarów śmierci", śmiejąc się i pałaszami przynaglając Schneidera do przyspieszenia kroku.

Młodzieńca przebiegł dreszcz na widok upokorzenia, jakie spotkało jego nauczyciela, nie mógł jednak oderwać od niego wzroku. Małe oczka Schneidera zapadły się w głąb czaszki, a twarz pokryła śmiertelną bladością; bezustannie ocierał pot z czoła. Gdy niedawnego prokuratora wepchnięto siłą na jego własną twa cisza. Kilkunastoletni Nodier nie był jeszcze na tyle wysoki, by dojrzeć, co się dzieje na szafocie. Przekonany, że jego nauczyciel zaraz zostanie ścięty, wyciągnął głowę i zobaczył, że ostrze gilotyny nadal wisi nad skazańcem. Ktoś wyjaśnił chłopcu, że Schneidera odarto z kokardy, kapelusza oraz munduru i że te -- Schneidera położono pod nożem. Ale po chwili upokarzającego oczekiwania przed urągającym tłumem, egzekucję odwołano, ponieważ Saint-Just uświadomił sobie, że nie posiada uprawnień do wydawania doraźnych wyroków śmierci.

Odesłany do więzienia w Paryżu Schneider został osądzony, skazany i ścięty pierwszego kwietnia 1794 roku za zdzierstwo, nadużywanie władzy oraz pogwałcenie honoru, majątku i spokoju uczciwych obywateli. Robespierre nazwał Schneidera człowiekiem, "którego obłąkańczy despotyzm czyni wiarygodn zostawił po sobie również wielbicieli, a raczej wielbicielki. Jak mówiono, kilka starzejących się dam ze Strasburga opłakiwało go do ponad połowy XIX wieku.

Aleksander Dumas-ojciec, opierając się na opublikowanych dziennikach Nodiera oraz długiej prywatnej rozmowie, jaką miał z ich autorem, opisał historię Euloge'aSchneidera i młodego Charlesa Nodiera wswej powieści pod tytułem "Les Blanc et les Blues" (1867) . Dokonana przez samego Dumasa scenicz dramatycznym teatrze Paryża le Chatelet. W ponad sto lat później, w 1986 roku, wystawiono ją ponownie w teatrze Comédiens de la Conciergerie, w adaptacji i reżyserii Pierre'aLagueuniére'a.

Markiz de Sade: dramaturg, pisarz i gilotynofob

Uwolniony z więzienia w 1790 roku przez nowy republikański rząd, markiz de Sade zaczął grać rolę żarliwego rewolucjonisty i patrioty; zasłynął z płomiennych mów, w których domagał się władzy dla ludu. Słynny libertyn miał nadzieję, że w ten sposób odwróci uwagę od swej podejrzanej przeszłości. Kie z oburzeniem, odpowiadając, że jest synem ubogich wieśniaków i że był zawsze znany jako po prostu Louis Sade.

Ancien régime więził Sade'aw Bastylii przez pięć lat (uprzednie sześć spędził w lochach Vincennes) za wykroczenia przeciwko publicznej moralności. Jednakże największą obawę i nienawiść żywił markiz wobec rewolucyjnego totalitaryzmu, utrzymywanego za pomocą gilotyny. Aresztowany w 1793 roku jako były nych do zgilotynowania. Uniknął szafotu tylko dzięki upadkowi Robespierre'a. Przebywając w więzieniu w okresie terroru, Sade zmienił swe stanowisko wobec rewolucyjnej rzezi. O swym przymusowym pobycie w 1794 roku w byłym budynku zakonnym w Coignart pisał: "Raj na ziemi, piękny budynek, wspaniały o wyrasta miejsce kaźni, a część ogrodu zamienia się na cmentarzysko dla zgilotynowanych. Wciągu trzydziestu pięciu dni pogrzebaliśmy tam tysiąc osiemset ofiar, z czego jedna trzecia to byli mieszkańcy naszego nieszczęsnego domu". Po czym wyjaśnia dalej: "ta gilotyna na wprost moich oczu była dla mnie stokroć g

Perwersyjne powieści o prześladowanej cnocie i okrutnej tyranii, napisane przez markiza zarówno przed, jak ipo jego uwolnieniu z więzienia w 1794 roku, stały się głównym -- chociaż częstokroć nie przyznawano się do tego -- źródłem inspiracji gotyckich i makabrycznych powieści XIX wieku. W 1801 roku mu dla obłąkanych w Charenton, gdzie przebywał do końca życia. Cień gilotyny nigdy już nie przestał go prześladować.

Fragment książki "Historia gilotyny. Legenda i morał", która ukaże sią wkrótce nakładem Wydawnictwa Marabut.