Białoruś: Łukaszenko rusyfikuje Polaków w Grodnie

Władze w Mińsku ograniczajš liczbę pierwszoklasistów w jedynych dwóch działajšcych na Białorusi polskich szkołach.

W ubiegłym tygodniu władze Grodna zdecydowały, że w polskiej szkole pozostanš jedynie dwie klasy pierwsze i że w najbliższym czasie sytuacja ta się nie zmieni. Na nic się zdały apele, wnioski i proœby rodziców przyszłych pierwszoklasistów, którzy od miesięcy walczyli o miejsce dla swoich dzieci w jedynej działajšcej w mieœcie polskiej szkole. W kursach przygotowawczych uczestniczyło 75 dzieci, a zgodnie z decyzjš władz jedna klasa może przyjšć nie więcej niż 28–29 uczniów. A to oznacza, że reszta będzie musiała pójœć do rosyjskiej szkoły. Rosyjskiej – ponieważ po ponad dwóch dekadach rusyfikacji pod rzšdami Aleksandra Łukaszenki białoruskich szkół już prawie nie nie ma. Jedynie 13 proc. uczniów szkół œrednich uczy się wszystkich przedmiotów w języku białoruskim.

Zadziwiajšco jest to, że władze Grodna nie majš problemu ze zwiększeniem liczby miejsc w pozostały szkołach miasta. Najlepszym przykładem jest œrednia szkoła nr 39 przy ulicy Ogińskiego, w której obecnie jest aż 16 pierwszych klas.

Podobna jak w Grodnie jest sytuacja w polskiej szkole w Wołkowysku, gdzie we wrzeœniu pojawi się tylko jedna pierwsza klasa. Nieuznawany przez władze Zwišzek Polaków na Białorusi alarmuje, że rodziców w Wołkowysku, których dzieci nie zmieœciły się na liœcie pierwszoklasistów, namawiano do nieskładania ponownych wniosków o przyjęcie do szkoły i straszono wyrzuceniem z pracy.

– Władze sztucznie ograniczajš liczbę pierwszoklasistów w jedynych dwóch działajšcych na Białorusi polskich szkołach (wybudowanych za pienišdze polskiego podatnika – red.). Oprócz tego od kilku lat systematycznie zmniejszana jest liczba godzin nauczania języka polskiego jako przedmiotu w białoruskich szkołach. Obecnie jedynie 400 dzieci uczy się na Białorusi języka polskiego – mówi „Rzeczpospolitej" szefowa ZPB Andżelika Borys. – W ten sposób władze demonstrujš swój stosunek do polskoœci. Nastawienie władz Białorusi wobec Polaków nie zmieniło się od czasów Zwišzku Radzieckiego – dodaje.

W 2015 roku białoruskie władze zlikwidowały działajšcš od lat grupę polskš w przedszkolu w Grodnie, jedynš takš na Białorusi. Stało się to tuż przed poczštkiem tak zwanej odwilży w stosunkach polsko-białoruskich. W marcu 2016 roku na Białoruœ udał się były już szef MSZ Witold Waszczykowski, który przetarł wtedy drogę marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiego oraz ówczesnemu wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu, którzy również odwiedzili Mińsk.

Z oficjalnych komunikatów wynika, że każdy z nich w rozmowie z Aleksandrem Łukaszenkš poruszał kwestię mniejszoœci polskiej na Białorusi. Ale w Mińsku najwyraŸniej nikt tego nie usłyszał.

Spis powszechny z 1999 r. wskazywał, że na Białorusi mieszka około 400 tys. Polaków. W cišgu dziesięciu lat liczba ta skurczyła się aż o 100 tys. W 2009 roku narodowoœć polskš deklarowało już jedynie 295 tys. osób. Następny spis powszechny władze w Mińsku będš prowadzić w przyszłym roku.

Polaków ma tu nie być - Andrzej Poczobut mieszkajšcy w Grodnie polski dziennikarz i działacz mniejszoœci polskiej na Białorusi

Rz: W cišgu ostatnich kilku lat stosunki między Mińskiem a Warszawš znaczšco się poprawiły. Jak długo to potrwa bez rozwišzania kwestii polskiej na Białorusi?

Andrzej Poczobut: Trzeba o to zapytać polityków w Mińsku i Warszawie. Białoruskim władzom nie zależy na żadnym rozwišzaniu tej kwestii. Prowadzš politykę dyskryminacji i asymilacji Polaków mieszkajšcych na Białorusi. Ograniczenie liczby miejsc w polskich szkołach jest tego jasnym dowodem.

W ten sposób wypychajš polskie dzieci do rosyjskich szkół.

Wszystkie dane dotyczšce edukacji i wszystkie statystyki jednoznacznie pokazujš, że władze Białorusi niszczš język polski.

Jakš więc przyszłoœć dla mniejszoœci polskiej na Białorusi szykuje rzšdzšcy od ćwierćwiecza prezydent Aleksander Łukaszenko?

Białoruska SRR była jedynš republikš sowieckš, gdzie totalnie zniszczono naukę w języku polskim. W 1948 roku zamknęli ostatniš szkołę. W czasach pierestrojki nadeszła odwilż, ale szybko minęła. Dzisiaj władze w Mińsku realizujš sowieckš politykę wobec mniejszoœci polskiej. Język polski ma być całkowicie usunięty, a Polaków na Białorusi ma nie być. Taka jest polityka Aleksandra Łukaszenki. —rozmawiał Rusłan Szoszyn