Flota Kaspijska: Okręty odpływają na południe

Flota Kaspijska przenosi się z Astrachania do Dagestanu, bliżej naftowych pól Azerbejdżanu.

– Decyzja została podjęta i będzie wykonana, a sšsiednie państwa powinny odnieœć się do niej ze zrozumieniem – powiedział były dowódca rosyjskiej Floty Bałtyckiej, admirał Igor Wałujew.

Flotylla Kaspijska pływajšca po zamkniętym morzu jest najmniejszš spoœród rosyjskich flot. – Dotychczas jej rola wojskowa była doœć ograniczona – właœnie ze względu na zamknięty akwen – do bezpoœredniej ochrony interesów Rosji na miejscu. Ale wraz z pojawieniem się na uzbrojeniu Flotylli manewrujšcych rakiet Kalibr jej wpływy sięgnęły Bliskiego Wschodu i okazała się tam znaczšcym czynnikiem wsparcia naszych wojsk – powiedział „Rzeczpospolitej" rosyjski niezależny analityk wojskowy Aleksandr Golc.

W 2015 roku dwukrotnie z pokładów okrętów pływajšcych po Morzu Kaspijskim wystrzeliwano te rakiety, by zniszczyć cele w Syrii. Oficjalnie wszystkie trafiły. Inny rosyjski ekspert wojskowy Igor Korotczenko stwierdził, że obecnie flotylla jest „częœciš nieatomowych sił strategicznego powstrzymywania" i może wpływać na sytuację wojskowš oraz politycznš we wschodniej częœci Morza Œródziemnego, na Zakaukaziu i w Azji Œrodkowej.

Nowa baza Flotylli w dagestańskim Kaspijsku znajduje się w połowie drogi między jej starš bazš w Astrachaniu, a stolicš sšsiedniego Azerbejdżanu Baku. Jednoczeœnie znacznie przybliżyła się do wybrzeży Iranu, który obecnie utrzymuje bliskie kontakty z Moskwš.

Jesieniš 2018 roku w Astanie (stolicy Kazachstanu, który też jest państwem nadkaspijskim) powinna zostać podpisana konwencja o statusie Morza Kaspijskiego. Spory o niš trwały ponad ćwierć wieku, gdyż Rosja – wbrew pozostałym państwom nadbrzeżnym – domagała się uznania morza za jezioro. Dałoby to jej przewagę przy podziale jego zasobów naturalnych. Ale obecnie MSZ w Moskwie odmawia ujawnienia jakichkolwiek szczegółów przyszłego porozumienia.

– Jeœli przewidywane sš spory z sšsiadami, to zawsze lepiej jest mieć siłę wojskowš pod rękš – powiedział Golc. Ale natychmiast dodał, że „jakiekolwiek konflikty wojskowe (z udziałem Rosji – red.) na Zakaukaziu były katastrofš dla rosyjskiej dyplomacji".

– Wszystkie czynniki zostały wzięte pod uwagę, nim podjęto decyzję – zapewnił jeden z rosyjskich dowódców.

Dagestan jest jednš z najbiedniejszych częœci Rosji, z największym odsetkiem emigrujšcych stamtšd młodych ludzi. Jednoczeœnie po pokonaniu partyzantki w sšsiedniej Czeczenii, pozostaje głównym oœrodkiem niepokoju na rosyjskim Kaukazie.

W górach wschodniej częœci republiki utrzymujš się cały czas grupy islamskich partyzantów, ale najwięcej zamachów dokonywanych było właœnie w okolicach Kaspijska, który teraz będzie głównš bazš floty.

– Zacznie się budowa bazy i całej jej infrastruktury, państwowe wydatki w Dagestanie wielokrotnie wzrosnš. Możliwe, że zostanie tu nawet założona akademia morska – wylicza Golc korzyœci, jakie otrzyma republika i jej elita, zdziesištkowana w cišgu ostatnich miesięcy aresztowaniami. W Dagestanie trwa bowiem kampania antykorupcyjna, z powodu której znaczna częœć tamtejszych wyższych urzędników wylšdowała za kratkami lub uciekła za granicę.

Jednakże tyle, ile materialnie zyska Dagestan, tyle też straci Astrachań, co już wywołało zdenerwowanie mieszkańców miasta u ujœcia Wołgi, ale odległego 100 kilometrów od otwartego morza. – Co to za morska baza, z której trzeba szeœć godzin płynšć do morza. A można i nie dopłynšć, bo zimš Wołga zamarza – tłumaczył koniecznoœć wyprowadzki były dowódca rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, admirał Igor Kasatonow.