Saudyjski następca tronu zaskakuje oceną Izraela

Arabia Saudyjska nie ma już nic przeciwko istnieniu państwa żydowskiego. Mowa jest nawet o wspólnych interesach.

– Jestem przekonany, że Palestyńczycy oraz Izraelczycy majš prawo do własnej ziemi. Potrzebny jest jednak traktat pokojowy dla zapewnienia stabilnoœci dla wszystkich i ustanowienia normalnych relacji – powiedział ksišżę Mohammed bin Salman amerykańskiemu miesięcznikowi „The Atlantic". Wyjaœnił też , że jego kraj nie ma „problemów z Żydami" i że istnieje wiele wspólnych interesów, „włšczajšc ekonomiczne".

Takie stwierdzenia wywołały spore poruszenie. Po raz pierwszy przywódca Arabii Saudyjskiej przyznał otwarcie, że Izrael ma prawo do istnienia, nie stawiajšc żadnych warunków wstępnych. Ma to miejsce niemal rok po objęciu przez 32-letniego dziœ księcia Mohammeda bin Salmana oficjalnej funkcji następcy tronu.

Rijad już od kilkunastu lat opowiada się za koncepcjš tzw. two state solution, czyli rozwišzania konfliktu palestyńsko-izraelskiego poprzez uznanie prawa do istnienia w Palestynie dwu państw: Izraela oraz państwa palestyńskiego. Równoczeœnie warunkiem Arabii Saudyjskiej nawišzania bliższych relacji z Izraelem było do tej pory wycofanie się państwa żydowskiego z terenów okupowanych od 1967 r. Jednak w wywiadzie dla „Atlantic" następca saudyjskiego tronu nie wspomniał o tym ani słowem. To oznacza zasadniczš zmianę saudyjskiego stanowiska. Trudno byłoby jednak wysnuć z tego wniosek, że Arabia Saudyjska gotowa jest uznać aneksję wschodniej Jerozolimy przez Izrael. Jak na razie oba państwa nie utrzymujš stosunków dyplomatycznych.

– Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlajš jednak trwajšcš od dawna ewolucję stanowiska Arabii Saudyjskiej wobec Izraela – tłumaczy Sebastian Sons z berlińskiego think tanku DGAP dziennikowi „The Washington Post".

Arabia Saudyjska otworzyła już swš przestrzeń powietrznš dla samolotów pasażerskich udajšcych się do Izraela. Nie jest też tajemnicš, że kraje utrzymujš niejawne kanały wzajemnych kontaktów. Przyznał to publicznie jesieniš ubiegłego roku jeden z członków gabinetu premiera Netanjahu. Z kolei generał Gadi Eizenkot, szef sztabu generalnego izraelskiej armii, zaoferował Saudyjczykom wymianę informacji wywiadu dotyczšcych Iranu. Jak należy sšdzić, taka wymiana jest już faktem, być może za poœrednictwem służb amerykańskich.

Największym wyzwaniem dla Arabii Saudyjskiej jest właœnie szyicki Iran, czego nie kryje w wywiadach ksišżę Mohammed bin Salman. Arabia Saudyjska przeciwstawia się ekspansji Iranu w wielu krajach. – Jeżeli Iran wyprodukuje bombę atomowš, my również rozpoczniemy prace nad własnš – mówił niedawno przed kamerami CBS News. Irańskiego przywódcę ajatollaha Chameneiego przyrównywał już nieraz do Adolfa Hitlera. – Jest on Hitlerem Bliskiego Wschodu – tłumaczył w wywiadzie dla „Atlantic".

Nie pozostawił wštpliwoœci, że Rijad wspiera prezydenta Trumpa, który zapowiada wyjœcie USA z porozumienia atomowego z Iranem wynegocjowanego przez stałych członków RB ONZ oraz Niemcy. Ksišżę goœcił niedawno w Białym Domu. W maju ubiegłego roku Rijad odwiedził Donald Trump na poczštku swej pierwszej podróży zagranicznej. Arabia Saudyjska jest drugim po Izraelu sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie.