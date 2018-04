Dobiecki: Francja potrzebuje reform

Grzegorz Dobiecki, były korespondent TVP, „Rzeczpospolitej" i RMF FM w Paryżu

Rz: We Francji trwajš strajki przeciwko reformie rynku pracy Emmanuela Macrona. Protestujš pracownicy kolei państwowych, linii lotniczych Air France, zakładów energetycznych i służb komunalnych. Francji grozi paraliż?

Grzegorz Dobiecki: „Paraliż" – tego słowa już nieraz używano, mówišc o Francji, która za każdym razem sobie z takimi problemami radzi. Macron stoi niewštpliwie przed poważnym wyzwaniem, na miarę tego, co zrobiła Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, łamišc strajki górnicze. Wprawdzie nie wyobrażam sobie, żeby we Francji mogło dojœć do złamania strajków, ale zbyt długo trwa sytuacja rozmywania prób reformatorskich, podejmowanych przez kolejnych prezydentów.

Francja nie może dalej brnšć w ten impas. Pod względem konkurencyjnoœci jej gospodarka na tle œwiata, a nawet Europy, jest zapóŸniona. Macron postawił przed sobš ambitne cele. Tylko pod warunkiem, że jego reformy się powiodš, utrzyma on rolę przywódczš do jakiej pretenduje we Francji i w Europie. Francja potrzebuje reform. Tyle że łatwo to powiedzieć z zewnštrz, a jak przychodzi co do czego, to niemal każda grupa zawodowa we Francji, majšca swoje przywileje, mówi: „No dobrze, reformy – tak. Ale dlaczego nasza grupa ma za to płacić?".

W zwišzku ze strajkiem kolejarzy, którzy twierdzš, że próbuje się im odebrać przywileje, pojawiły się poważne utrudnienia komunikacyjne.

Takich uprzywilejowanych grup jak kolejarze jest we Francji kilkadziesišt. Odebranie przywilejów traktujš jako karę.

Prezydent nie ugnie się pod naciskami zwišzków zawodowych?

Macron rzuca tutaj na szalę swojš reformatorskš wiarygodnoœć. Z pewnoœciš do pewnych rozmów i negocjacji dojdzie – zwykle tak jest. Pojawia się jednak pytanie o skalę ewentualnych ustępstw.