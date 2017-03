PiS czaruje ONZ prawami człowieka

Polska troszczy się o pluralizm mediów, dotuje mniejszości narodowe i dba o dostęp do aborcji – to tylko kilka tez z raportu polskiego rządu dla ONZ, do którego dotarła „Rzeczpospolita". Zostanie on przedstawiony w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka.

Podlega mu – raz na cztery lata – każde ze 193 państw członkowskich ONZ. Dokonuje go grupa złożona z przedstawicieli 47 krajów, będących aktualnymi członkami Rady Praw Człowieka. Polska przejdzie procedurę w maju w Genewie.

– Dziwię się naiwności PiS, które sądzi, że jeśli coś napisze, to wszyscy mu uwierzą – mówi poseł PO Marcin Kierwiński. Jego zdaniem liczący 23 strony raport przygotowany na potrzeby przeglądu pełen jest nieprawd i niedomówień.

Przykłady? W rozdziale „Liberalizacja przepisów dotyczących wolności słowa" rząd pisze, że swoboda wypowiedzi jest już gwarantowana prawnie, a „obecnie rozważane są dalsze prace nad zwiększeniem pluralizmu mediów i zapewnieniem większego dostępu do środków masowego przekazu". – Chodzi o ustawę o repolonizacji mediów? Wątpię, by służyła ona pluralizmowi – mówi poseł. Zauważa też, że rząd chwali się ratyfikacją konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Jednak nie wspomina, że obecnie toczy się wśród ministrów dyskusja na temat jej wypowiedzenia.

Za kontrowersyjny można uznać też fragment, w którym rząd pisze o kontynuowaniu działań na rzecz mniejszości narodowych „przez przekazywanie dotacji docelowych". W rzeczywistości MSWiA zwleka z dofinansowaniem takich organizacji. Pisaliśmy o tym we wtorkowej „Rzeczpospolitej". – Czy polityka państwa zmierza do tego, aby upadły stowarzyszenia mniejszości? – pytał dr Ludomir Molitoris z Towarzystwa Słowaków w Polsce.

– Raport odnosi się do sytuacji sprzed kilku miesięcy, której już nie ma, bo jest dużo gorzej – mówi prof. Ireneusz Kamiński z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Dobrym przykładem może być fragment dotyczący aborcji. Jest mowa o przepisach z 2008 roku o prawach pacjenta, których celem ma być efektywny dostęp do przerywania ciąży, gdy pozwala na to ustawa. Ale nie wspomniano o pomysłach zakazu aborcji – zauważa.

Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jadą w kwietniu do Genewy, by informować inne państwa o sytuacji w Polsce. Takie spotkania ma odbyć też m.in. Kampania przeciw Homofobii i Amnesty International Polska.

Prof. Kamiński twierdzi, że majowa sesja może się skończyć tak jak październikowe posiedzenie innego organu ONZ: Komitetu Praw Człowieka. Ostro skrytykował Polskę, zalecając m.in. rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. – Choć oba przeglądy mogą wydawać się podobne, waga tego majowego jest większa – ostrzega prof. Kamiński.

MSZ poprzednie rekomendacje nazywał niewiążącymi „zaleceniami ekspertów". Teraz twierdzi, że najnowszy raport ma solidne podstawy merytoryczne, bo „został przygotowany na podstawie wkładów właściwych kompetencyjnie resortów" po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.

„Odnosi się on do obecnego stanu prawnego w Polsce, a nie do »pomysłów« w tej sprawie" – informuje biuro prasowe resortu i dodaje, że jeśli któreś z państw członkowskich ONZ uzna raport za niepełny, polska delegacja odniesie się do tego podczas prezentacji. ©?

>A4, komentarz >A2