Rosja: Koniec wyborów, start manewrów

Rosyjska armia rozpoczęła wielkie ćwiczenia na terytoriach, które Moskwa podbiła w cišgu ostatnich dziesięciu lat.

Już następnego dnia po zamknięciu lokali wyborczych w Rosji – na Krymie (anektowanym w 2014 roku) oraz Osetii Południowej i Abchazji (oderwanych od Gruzji w 2008 roku) rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem 8 tysięcy żołnierzy. Zaangażowano m.in. systemy rakietowe i artylerię.

– Rosja na stałe podtrzymuje napięcie w regionie po to, by Gruzja w żaden sposób nie zbliżała się z NATO. Na wszelkš współpracę Tbilisi z sojuszem reaguje nerwowo – mówi „Rzeczpospolitej" gruziński publicysta Dimitri Awaliani. – Sytuacja pozostaje niebezpieczna i groŸna, odkšd Rosja rozmieœciła tam swoje bazy wojskowe. W Gruzji jednak do tego już dawno się przyzwyczailiœmy – dodaje.

Los separatystycznych gruzińskich regionów powtórzył się na anektowanym cztery lata temu ukraińskim Krymie. Od tamtej pory półwysep stał się wielkim poligonem dla rosyjskich sił zbrojnych.

Z informacji opublikowanych na stronie rosyjskiego resortu obrony wynika, że sš to już dziewište manewry, które odbywajš się na półwyspie w cišgu roku. Po aneksji Moskwa rozmieœciła tam wszystkie rodzaje sił zbrojnych, które, jak mówiš rosyjscy eksperci, sš w stanie samodzielnie prowadzić działania wojenne. W Kijowie militaryzacja półwyspu wywołuje szczególne zaniepokojenie.

– Nie ma wštpliwoœci, że ćwiczone sš scenariusze kolejnej agresji wobec Ukrainy. Wczeœniej rozmieszczone zostały tam rosyjskie bombowce strategiczne, które ćwiczyły atak na znajdujšce się na terytorium Ukrainy obiekty. Poprzez regularne manewry na Krymie Moskwa pokazuje także swojš siłę NATO, które również jest aktywne na Morzu Czarnym – mówi „Rzeczpospolitej" kpt. Ołeksij Arestowycz, znany kijowski analityk wojskowy. – W zwišzku z tš aktywnoœciš na południu Ukrainy rozmieszczono 10-15 tysięcy żołnierzy. Nie stacjonujš na stałe, ale na zasadzie rotacji. Cišgle przerzucane sš tam siły z Donbasu. Sytuacja jest bardzo napięta – twierdzi.

Reakcjš Kijowa i społeczeństwa międzynarodowego na Kremlu się nie przyjmujš. Z najnowszych sondaży niezależnego oœrodka Centrum Lewady wynika, że aneksję Krymu popiera 86 proc. Rosjan. We wtorek rosyjski resort transportu oœwiadczył, że otwarcie prawie 20-kilometrowego mostu, który ma połšczyć półwysep z Rosjš, odbędzie się już w maju, czyli pół roku wczeœniej, niż zapowiadano w poprzednich komunikatach. Na razie przyjeżdżać będš mogły samochody osobowe i autobusy. Ciężarówki i kolej pojadš na półwysep pod koniec roku. Kosz inwestycji szacuje się na 227 mld rubli (równowartoœć 13,6 mld złotych), a uroczystego otwarcia ma osobiœcie dokonać Putin. – To znaczšco ułatwi Rosjanom dostarczenie towarów na Krym, które dotychczas docierały tam wyłšcznie drogš morskš. Oprócz tego rozładujš się gigantyczne korki. To wielki sukces Putina, ponieważ nikt nie wierzył, że ten most powstanie, a już na pewno nie tak szybko – mówi Arestowycz.