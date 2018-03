Putin idzie pewnie po wyborcze zwycięstwo

Dwa dni przed głosowaniem obecny prezydent już szykuje się na czwartš kadencję.

Według rzšdowych socjologów popularnoœć Władimira Putina znów jest ogromna. Na wszelki jednak wypadek policja zatrzymuje opozycjonistów, a Centralna Komisja Wyborcza szykuje możliwoœć sfałszowania wyników.

Represje przybrały na sile w ostatnim tygodniu przed wyborami. Tylko w czwartek w różnych miejscowoœciach Rosji policja zatrzymała aż 16 opozycjonistów. Jednoczeœnie właœciciel budynku w Moskwie wypowiedział umowę najmu niezależnej organizacji Gołos prowadzšcej monitoring naruszeń prawa wyborczego. Organizacja zyskała sławę podczas poprzednich wyborów prezydenckich w 2012 roku. – Rozumiecie, przyszli do nas i prostym tekstem wyjaœnili, że wy nie powinniœcie tutaj być, bo inaczej my będziemy mieli przechlapane. Ludzie w mundurach przyszli – tłumaczył przedstawicielom Gołosu wystraszony właœciciel nieruchomoœci.

Nawet jednak niezależni socjologowie potwierdzajš, że i bez policji popularnoœć Putina utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Głosowanie wyznaczono na 18 marca – w czwartš rocznicę anektowania Krymu przez Rosję. Dlatego problem półwyspu znalazł się przed wyborami w centrum społecznej uwagi.

Niezależne Centrum Lewady – któremu władze zabroniły przeprowadzania badań socjologicznych na temat wyborów – postanowiło więc zapytać Rosjan, co sšdzš o samej aneksji Krymu, która doprowadziła do konfliktu z Zachodem, załamania gospodarczego i powolnego obniżania poziomu życia. Aż 70 proc. pytanych uznało jednak, że agresja na półwysep „przyniosła Rosji więcej pożytku niż szkody" – tyle samo, ile w 2015 roku, gdy patriotyczna histeria w kraju sięgała zenitu. Dodatkowo 15 proc. respondentów nadal popiera aneksję, choć uważa, że jej bilans jest ujemny dla Rosji.

Sam Putin przyjechał na Krym w œrodę, w czasie swej kampanii wyborczej – co doprowadziło do ostrego wystšpienia amerykańskiego Departamentu Stanu, protestujšcego przeciw naruszaniu integralnoœci terytorialnej Ukrainy. W Rosji odniosło ono skutek odwrotny do zamierzonego, tak jak i ostry konflikt z Wielkš Brytaniš z powodu otrucia w Londynie byłego oficera GRU. – Pod wpływem wydarzeń krymskich zmieniły się polityczne sympatie obywateli i wzmocniła się ich lojalnoœć (wobec władz) – uważa petersburski politolog Grigorij Gołosow. Poprzednim wyborom prezydenckim towarzyszyły manifestacje przeciw Putinowi. Obecnie każde starcie z Zachodem zwiększa jego popularnoœć.

Na wszelki jednak wypadek władze rozesłały do regionów instrukcje nakazujšce zapewnienie „100-procentowej obecnoœci na wyborach pracowników budżetówki, ich rodzin oraz weteranów". W tym celu dyrektorzy powinni przeprowadzić m.in. „zebrania kolektywów pracowniczych z motywujšcymi przemówieniami". – Te wybory sš nieprawdopodobnie ważne – stwierdziła szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Ełła Pamfiłowa.

W odpowiedzi najważniejszy rosyjski działacz opozycyjny Aleksiej Nawalny oskarżył jš o przygotowywanie ogromnego fałszerstwa wyborczego. Wraz ze współpracownikami udowodnił, że jedna osoba może w komisjach wyborczych otrzymać po kilka zaœwiadczeń o głosowaniu poza miejscem zamieszkania i to właœnie umożliwi dosypywanie głosów do urn. CKW bowiem poinformowała, że już 4,2 miliona osób pobrało takie zaœwiadczenia (na około 110 milionów uprawnionych do głosowania).

– Możecie dostać dziesięć zaœwiadczeń i głosować dziesięć razy (w różnych komisjach) – oœwiadczył Nawalny. Rosyjskie prawo nie przewiduje bowiem żadnego mechanizmu sprawdzania, czy zgłaszajšcy się po zaœwiadczenie nie otrzymał go już wczeœniej. – Udział w tych wyborach to niemoralny postępek – oœwiadczył opozycjonista, który od chwili uniemożliwienia mu kandydowania nawołuje do „strajku wyborców", czyli ich bojkotu. Jednak jego wezwania na razie odnoszš niewielki skutek.

– W Rosji trwa konsolidacja autorytarnego reżymu. Demokratyczne podstawy sš stopniowo wymywane, co w coraz większym stopniu dotyczy szerokich sfer życia społecznego, w tym nawet kultury. Ten proces jeszcze się nie zakończył – podsumował przedwyborcze procesy Gołosow.

– Przy pewnych okolicznoœciach może on zostać przerwany, np. erupcjš społecznego niezadowolenia czy sprzeciwem wewnštrz elit. Ale raczej nic takiego nie nastšpi i konsolidacja będzie dalej postępowała – dodał. Š?

—Andrzej Łomanowski