Nowy rząd Merkel najpierw zajmie się Europą

Od Polski Berlin oczekuje zmiany kursu. Mocna pozycja SPD w nowym gabinecie rzšdowym nie ułatwi życia politykom w Warszawie.

W œrodę po południu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego niemieckiego rzšdu. Dokładnie 171 dni po wrzeœniowych wyborach. Składa się z 15 ministrów, po szeœciu z SPD i CDU oraz trzech z bawarskiej CSU. Kobiet jest szeœć plus pani kanclerz.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nieco wczeœniej na Angelę Merkel oddało swe głosy w Bundestagu zaledwie dziewięciu deputowanych więcej niż wymagana większoœć. Oznacza to, że co najmniej 35 posłów partii koalicji rzšdowej CDU/CSU oraz SPD nie głosowało na Merkel. Być może nawet więcej, gdyż nie sposób wykluczyć, że w tajnym głosowaniu uzyskała także poparcie niektórych deputowanych partii opozycyjnych. – To niezbyt obiecujšcy poczštek – komentujš niemieckie media.

Zarówno skład, jak i program czwartego rzšdu Merkel nie sš prostš kontynuacjš obecnego gabinetu, który złożony był także z polityków SPD, CDU oraz bawarskiej CSU.

Socjaldemokraci majš w nowym rzšdzie znacznie silniejszš pozycję niż w poprzednim. Kierujš tak prestiżowym resortem jak Ministerstwo Finansów, nie mówišc już o Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Obejmuje je Heiko Maas, dotychczasowy minister sprawiedliwoœci. Krytykował w przeszłoœci Polskę za niedostatki praworzšdnoœci. Bioršc pod uwagę tradycyjnie bardzo krytyczne stanowisko SPD wobec Polski, wzmocnienie pozycji socjaldemokratów w rzšdzie nie wróży dobrze relacjom z Polskš.

– Priorytetem zagranicznej polityki nowego rzšdu będš sprawy europejskie. Zasadniczym partnerem będzie tu Francja – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Stephen Bastos z niemiecko-francusko-polskiej Fundacji Genshagen. Wynika z tego, że Paryż oraz Bruksela będš zapewne pierwszymi celami wizyt Angeli Merkel. Jak twierdzi portal wpolityce.pl pani kanclerz przybędzie do Warszawy w najbliższy poniedziałek, w towarzystwie szefa dyplomacji.

Właœciwie cele europejskiej polityki nowego rzšdu zostały doœć szczegółowo opisane w umowie koalicyjnej CDU/CSU -SPD, który to fragment nosi znaczšcy tytuł: „Nowy przełom w Europie". Berlin chce wzmocnić UE i wraz z Francjš zreformować strefę euro.

Nie ma nic przeciwko budżetowi inwestycyjnemu dla strefy i proponuje przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilnoœci (EMS) w Europejski Fundusz Walutowy, który miałby się znajdować pod kontrolš Parlamentu Europejskiego. Co więcej, w umowie znajduje się ważne zobowišzanie. – Jesteœmy gotowi do zwiększenia wkładu finansowego Niemiec do budżetu UE – czytamy. To w zwišzku z brexitem.

Wywołuje to niemały opór w Niemczech w wielu œrodowiskach. Clemens Fuest, szef monachijskiego instytutu gospodarczego IFO, twierdzi, że jest to zobowišzanie nieodpowiedzialne, gdyż Niemcy gotowe sš płacić, nie oczekujšc niczego w zamian.

– Nie jest to sprawa przesšdzona. Nie jest do końca jasne, jak wielka będzie dziura budżetowa po wyjœciu Wielkiej Brytanii – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Kai-Olaf Lang z rzšdowej fundacji Wissenschaft und Politik.

Jest przekonany, że nowy rzšd będzie z jednej strony starał się nadać relacjom z Francjš nowy wymiar, nie tracšc przy tym z pola widzenia zadania umacniania jednoœci wszystkich 27 państw UE. Oznacza to, że Niemcy nie będš realizować polityki pogłębiania integracji, jeżeli miałaby ona prowadzić do nowych podziałów.

W gruncie rzeczy, jak zapewnia Lang, Niemcy będš gwarantem jednoœci UE i funkcjonujšcego dobrze rynku unijnego bez nowych barier. Jeżeli tak właœnie będzie, to Warszawa nie ma się o co martwić. Berlin nie kryje jednak, że oczekuje w końcu od Polski wyraŸnego samookreœlenia w nowej sytuacji.

Mało kto wierzy, że problemy na linii Berlin–Warszawa nie majš jedynie charakteru nieporozumień w komunikacji. – Nic nie wskazuje na to, aby nowy polski rzšd zmierzał do zmiany kursu – mówi Bastos.

Przy tym na czele listy polsko-niemieckich rozbieżnoœci nie znajduje się bynajmniej sprawa reparacji. Temat został odłożony ad acta w czasie niedawnej wizyty ministra Jacka Czaputowicza w Berlinie. Nie ma też ostrego sporu na temat relokacji imigrantów z Włoch czy Grecji. Zresztš obecny szef niemieckiego MSW Horst Seehofer utrzymuje bliskie kontakty z Viktorem Orbánem, który ma w sprawie imigracji takie same zdanie jak rzšd w Warszawie.

Zdecydowanie większe znaczenie ma kwestia praworzšdnoœci. – Jeżeli nie uda się znaleŸć kompromisu w sprawie art. 7, Niemcy będš współdziałać z innymi partnerami – zapewnia Lang.