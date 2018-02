Pożar Reichstagu. 85 lat temu spłonął Reichstag w Berlinie

85 lat temu w Reichstagu podłożono ogień. Jako podpalacza naziœci straciliholenderskiego komunistę Marinusa van der Lubbe. Historycy do dziœ spierajš się, czy to on był sprawcš zamachu. Hitler wykorzystał incydent do brutalnej rozprawy z opozycjš

Budynek Reichstagu 27 lutego 1933 roku wieczorem był jak wymarły. Prezydent Paul von Hindenburg miesišc wczeœniej, na wniosek kanclerza Adolfa Hitlera, rozwišzał parlament, wyznaczajšc na 5 marca przedterminowe wybory.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Trzeba powiesić komunistycznych posłów"

Przechodzšcy krótko po godz. 21 obok siedziby parlamentu zecer Werner Thaler usłyszał brzęk rozbijanej szyby i dostrzegł cień postaci wchodzšcej do budynku przez okno, a wkrótce potem płomień. Natychmiast zawiadomił policję. W cišgu kilku minut na miejscu zjawiła się straż pożarna. Mimo sprawnej akcji, sali plenarnej i innych pomieszczeń parlamentu nie udało się uratować.

Niedługo potem na miejscu zdarzenia pojawił się przewodniczšcy Reichstagu - Hermann Goering, a wkrótce po nim sam kanclerz Rzeszy Adolf Hitler. - To bez wštpienia dzieło komunistów - ogłosił Goering, informujšc Hitlera, że policja zatrzymała już jednego z podpalaczy. - Trzeba jeszcze tej nocy powiesić wszystkich komunistycznych posłów - krzyczał Hitler, którego słowa zapisał jeden z amerykańskich dziennikarzy. - Nic nie powstrzyma mnie przed zgnieceniem żelaznš rękš na miazgę tej morderczej zarazy - odgrażał się kanclerz.

W spustoszonym przez ogień budynku policjanci zatrzymali 24-letniego Holendra Marinusa van der Lubbe. Niezrównoważony psychicznie, niemal niewidomy, bezrobotny 24-latek, będšcy sympatykiem komunizmu o anarchistycznych skłonnoœciach, przyjechał do stolicy Niemiec, by zaprotestować przeciwko przejęciu władzy przez nazistów. Dwa dni przed atakiem na Reichstag van der Lubbe próbował podpalić berliński ratusz oraz zamek, jednak ogień szybko ugaszono.

"Ten pożar jest poczštkiem nowej epoki w historii Niemiec"

Zmieniajšc nieoczekiwanie swoje plany powrotu do Holandii, van der Lubbe, który spędził ostatniš noc w policyjnym azylu dla bezdomnych, zakupił zapałki oraz podpałkę do węgla i udał się 27 lutego przed południem w kierunku Reichstagu. Wieczorem wtargnšł do parlamentu, podkładajšc ogień najpierw w pomieszczeniach frakcji nazistowskiej NSDAP, a następnie w sali plenarnej. Gdy zabrakło mu podpałki, podpalał zasłony i obrusy, a w końcu zerwał z siebie koszulę i inne częœci garderoby, używajšc ich do rozpalania ognia. W chwili zatrzymania był półnagi, miał na sobie tylko trzymajšce się na szelkach spodnie.

- Ten pożar jest poczštkiem nowej epoki w historii Niemiec - oœwiadczył Hitler, zapowiadajšc rozprawę z przeciwnikami. Minister spraw wewnętrznych, nazista Wilhelm Frick miał w szufladzie gotowy projekt zarzšdzenia "o ochronie narodu i państwa", znoszšcy prawa i wolnoœci obywatelskie. Podpisany natychmiast przez prezydenta Rzeszy pakiet przepisów wprowadzał stan wyjštkowy na terenie całego kraju.

"Nareszcie"

Już w nocy z 27 na 28 lutego bojówki SA i SS aresztowały kilka tysięcy politycznych przeciwników, głównie komunistów. W cišgu kilku dni liczba aresztowanych - socjaldemokratów, zwišzkowców i dziennikarzy o liberalnych poglšdach - przekroczyła 10 tysięcy.

W wyborach parlamentarnych 5 marca NSDAP wraz dwoma mniejszymi nacjonalistyczno-konserwatywnymi ugrupowaniami po raz pierwszy uzyskała większoœć w parlamencie (51,9 proc.). Przed kolejnymi wyborami 12 listopada wszystkie partie z wyjštkiem NSDAP zostały zdelegalizowane.

Proces van der Lubbego rozpoczšł się 21 wrzeœnia 1933 roku przed Sšdem Rzeszy. Oskarżony przyznał się do podpalenia. - Dokonałem tego czynu zupełnie sam - oœwiadczył podczas rozprawy. Jak twierdzš obserwatorzy procesu, Holender był apatyczny, mówił niewyraŸnie i sprawiał wrażenie, jakby był pod wpływem narkotyków. Sšd skazał go na karę œmierci za podpalenie i zdradę stanu. Wyrok wykonano 10 stycznia 1934 roku. Na chwilę przed egzekucjš miał powiedzieć "nareszcie" - twierdził więzienny kapelan.

Historycy nadal się spierajš

Zarówno podczas wojny, jak i w pierwszych latach po jej zakończeniu, w zasadzie nikt nie miał wštpliwoœci, że to naziœci zainscenizowali podpalenie Reichstagu, by mieć pretekst do likwidacji demokracji w Niemczech. Podczas procesu w Norymberdze były pracownik kontrwywiadu Hans Bernd Gisevius zeznał, że podpalenia dokonało dziesięciu członków SA, z których żaden nie przeżył wojny.

Jednak wraz z upływem lat do głosu coraz œmielej zaczęli dochodzić zwolennicy tezy o van der Lubbem jako jedynym sprawcy pożaru.

Historyk amator Fritz Tobias, opierajšc się na wypowiedziach œwiadków wydarzeń, w większoœci byłych funkcjonariuszy nazistowskiej policji i wymiaru sprawiedliwoœci, ogłosił, że nie ma żadnych dowodów na udział osób trzecich w podpaleniu Reichstagu, a obarczanie nazistów odpowiedzialnoœciš za pożar to "bajki".

Jego stanowisko poparł jeden z najbardziej znanych niemieckich historyków Hans Mommsen. Tezy Tobiasa przejšł tygodnik "Der Spiegel", publikujšc od 1959 roku serię artykułów na ten temat. Jego teoria weszła do kanonu niemieckiej historiografii i w tym duchu utrzymany jest zapis w encyklopedii.

Pracownik Instytutu Historii Najnowszej (IfZ) Hans Schneider, który wykazał liczne sprzecznoœci i niejasnoœci w pracach Tobiasa, został odsunięty od badań i pozbawiony stanowiska w instytucie. Zwolennikiem tezy o współudziale nazistów w podpaleniu parlamentu była także czołowa postać niemieckiej historiografii Golo Mann.

Eksperci zajmujšcy się podpaleniami twierdzš jednak, że jedna osoba nie mogła w cišgu kilkunastu minut, a tyle czasu miał do swojej dyspozycji van der Lubbe, wywołać pożaru, który zniszczył ogromnš salę plenarnš parlamentu. W zgliszczach znaleziono substancje, m. in. œlady nafty, które mogły posłużyć nieznanym sprawcom za materiał do wzmocnienia ognia.

Na zdjęciach wykonanych bezpoœrednio po pożarze widać też zwęglone tekturowe tabliczki z nazwiskami posłów, które pozwoliły na szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Van der Lubbe nie miał czasu na szukanie ich w szafach i rozłożenie na podłodze - twierdzš przeciwnicy tezy o jego samotnej akcji. - To musiała być zorganizowana akcj" - twierdzi były szef berlińskiej straży pożarnej Albrecht Broemme.

Autorzy publikacji "Pożar Reichstagu. Historia prowokacji", której zaktualizowane wydanie niedawno ukazało się w niemieckich księgarniach, zaznaczajš, że podejrzanie szybkie pojawienie się Goeringa w Reichstagu œwiadczy o tym, iż musiał on wiedzieć wczeœniej o podpaleniu. Jego zeznania podczas procesu van der Lubbego œwiadczš o "wiedzy, którš może dysponować tylko sprawca" - twierdzš Alexander Bahar i Wilfried Kugel.

Amerykanin Arthur Garfield Hays, który jako jeden z zagranicznych korespondentów relacjonował przebieg procesu, powiedział: "Nawet jeœli nie wiemy, kto podłożył ogień, to jedno jest pewne: najpierw spłonšł Reichstag, a potem cały œwiat".

Niemiecka prokuratura anulowała wyrok na van der Lubbego dopiero w 2007 roku, 74 lata po jego œmierci. - To skandal i kompromitacja dla niemieckiego wymiaru sprawiedliwoœci - mówi adwokat Reinhard Hillebrand, który po długich staraniach uzyskał rewizję wyroku.