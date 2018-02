Konflikty na świecie. O krok od wojny wszystkich ze wszystkimi

W Syrii Amerykanie pobili Rosjan, Izrael zbombardował Irańczyków, a Turcja grozi USA.

– Musimy powiedzieć to naszym sojusznikom: nie stawajcie pomiędzy nami i terrorystami, bo nie będziemy odpowiadać za konsekwencje – oœwiadczył prezydent Turcji Recep Erdogan, majšc na myœli Amerykanów. Ale obecnie każde państwo działajšce w pogršżonej w chaosie Syrii mogłoby to powtórzyć pod adresem swoich sojuszników oraz wrogów.

Według rady ONZ ds. praw człowieka obecny etap wojny należy do najbardziej brutalnych od momentu, gdy konflikt wewnętrzny przekształcił się w zbrojny w 2012 r. Tylko w pierwszym tygodniu lutego w lotniczych atakach zginęło ponad 1000 cywilnych mieszkańców kraju – najwięcej w prowincji Idlib, o którš toczš się walki między oddziałami opozycji a wojskami prezydenta Asada wspieranymi przez rosyjskie lotnictwo.

Ale główne niebezpieczeństwo dla Syrii i całego regionu narasta gdzie indziej. Dochodzi do konfrontacji między wszystkimi państwami zaangażowanymi w syryjskš wojnę. Jako pierwsza do walki z sojusznikami swoich sojuszników przystšpiła Turcja, atakujšc w drugiej połowie stycznia kurdyjskš enklawę położonš wokół miasta Afrin. Kurdowie sš sprzymierzeni z USA, dlatego do Waszyngtonu skierowane były słowa Erdogana.

Ale USA nie zamierzajš odstępować Kurdów, choć jednoczeœnie nie wspierajš ich wojskowo w Afrinie. Za to zablokowały drogę Turkom do drugiej enklawy wokół miejscowoœci Manbidż. Turcy dawno już wydaliby rozkaz zaatakowania jej, ale wraz z Kurdami stacjonujš tam amerykańskie oddziały.

W trakcie ciężkich walk o Afrin (armia turecka straciła w nich helikopter) nagle izraelskie lotnictwo dokonało uderzenia na Syrię. Dowództwo CaHaLu poinformowało, że nad terytorium Izraela został zestrzelony irański dron i samoloty zaatakowały miejsca, w których znajdujš się irańskie dowództwa w Syrii (tracšc jeden samolot). Zachód podejrzewa cały czas, że Teheran próbuje stworzyć „korytarz lšdowy" przez syryjskie terytorium, by zaopatrywać sprzymierzony libański Hezbollah.

Do tego chaosu doszło teraz bezpoœrednie starcie dwóch największych państw zaangażowanych po różnych stronach syryjskiej wojny: Rosji i USA. We wschodniej częœci kraju siły rzšdowe zaatakowały Kurdów, wykorzystujšc przyczółek nad Eufratem w pobliżu Dajr az-Zaur (zdobyty w grudniu ubiegłego roku przez rosyjskich najemników z firmy Wagner). Kurdyjski dowódca Hasan skontaktował się z rosyjskim oficerem łšcznikowym w Dajr az-Zaur.

– Rosjanie odpowiedzieli, że ich tam nie ma – poinformował sekretarz obrony USA James Mattis. W cišgu następnej pół godziny amerykańskie uderzenie artyleryjsko-lotnicze zmiotło atakujšcy oddział – jak się po pięciu dniach okazało – właœnie rosyjskich najemników Wagnera. Według skšpych informacji z Syrii miało zginšć od 25 aż do 644 Rosjan. – To był pogrom – stwierdził były rosyjski bojówkarz z Donbasu i oficer FSB Igor Girkin, sugerujšc, że oberwał również oddział specjalny regularnej armii (specnaz GRU).