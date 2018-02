Prezydent Azerbejdżanu chce "odzyskać" stolicę Armenii

Po wypowiedzi azerbejdżańskiego przywódcy wybuchł kolejny konflikt dyplomatyczny między Baku i Erywaniem.

Występujšc na VI zjeŸdzie rzšdzšcej Partii Nowego Azerbejdżanu (Yeni Azerbaycan Partiyasi) prezydent Alham Alijew stwierdził, że powrót na "historyczne ziemie" jest celem politycznym i strategicznym.

- Nie powinniœmy zapominać o naszych ziemiach historycznych. W przyszłoœci to powinno być jednym z kierunków naszej działalnoœci. Nasze ziemie historyczne - chanat erywański, Zangezur (red. prowincja Sjunik, Armenia), Giojcze (red. Sewan, największe jezioro w Armenii). O tym powinno wiedzieć starsze pokolenie, powinien wiedzieć cały œwiat - mówił prezydent Azerbejdżanu. - My, Azerowie, powinniœmy powrócić na te ziemie. Powinniœmy się stopniowo zbliżać do tego naszego politycznego i strategicznego celu - stwierdził.

Na wypowiedŸ azerbejdżańskiego przywódcy w Erywaniu reagujš nerwowo. - Te oœwiadczenia po raz kolejny demonstrujš rasistowskš istotę rzšdzšcego w Baku reżimu - powiedział rzecznik ormiańskiego MSZ Tigran Balayan.

Od ponad 100 lat Armenia i Azerbejdżan toczš spór wokół Górskiego Karabachu. Tuż przed upadkiem Zwišzku Radzieckiego wspierana przez Ormian Republika Górskiego Karabachu ogłosiła niepodległoœć i od tamtej pory sytuacja w regionie pozostaje napięta.