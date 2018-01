Ekspert: izraelskie służby zabiły co najmniej 3 tys. osób, także niewinnych

Izraelskie służby zabiły w minionych 50 latach co najmniej 3 tys. osób, w tym także przypadkowych, całkowicie niewinnych ludzi – twierdzi izraelski ekspert Ronen Bergman. Rozmowę z nim publikuje najnowszy „Spiegel”.

W najbliższy poniedziałek (22.01.2018) ukaże się ksišżka izraelskiego dziennikarza Ronena Bergmana „Wojna cieni. Izrael i tajne odziały œmierci Mosadu”, oparta na rozmowach z tysišcem œwiadków, w tym szeœcioma byłymi szefami wywiadu zagranicznego oraz szeœcioma byłymi premierami Izraela, a także urzędujšcym szefem rzšdu Benjaminem Netanjahu.

Holokaust uzasadnieniem dla prawa do zabijania

„Niektórzy wczeœniejsi syjoniœci byli zawiedzionymi rewolucjonistami z Rosji. Pomysł politycznych morderstw przejęli z własnej ojczyzny, zakładajšc w 1907 roku pierwszš zbrojnš jednostkę syjonistycznš w Jafie. Innym motywem był oczywiœcie Holokaust” – tłumaczy dziennikarz i publicysta motywy, jakimi kierujš się izraelskie służby.

„Wnioskiem z Holokaustu było to, że potrzebny jest nam własny kraj jako przestrzeń chronišca Żydów i że musimy bronić tego kraju przeciwko wrogom – wszystkimi dostępnymi œrodkami” – zaznaczył Bergman w rozmowie ze „Spieglem”.

Wrogowie Izraela utożsamiani z Hitlerem

„Każdy z tych wrogów był utożsamiany z Hitlerem: Naser (Gamal Abdel, prezydent Egiptu), Arafat (Jasir, przywódca palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego), Sadam Husajn (prezydent Iraku), Ahmadinedżad (Mahmud, prezydent Iranu). W walce z nimi za uprawnione uważano naruszanie międzynarodowych norm i praw. Taka postawa duchowa aktualna jest do dziœ” – kontynuował autor.

„Każdy, kto ma żydowskš krew na rękach, musie wiedzieć, że Mosad będzie go œcigał, nie zważajšc na cenę, aż do jego œmierci” – powiedział Bergman opisujšc sposób myœlenia izraelskich decydentów.

Brak przepisów regulujšcych działalnoœć służb

Odpowiadajšc na pytanie, jak pogodzić takš organizację z wymogami demokratycznego państwa, Bergman wyjaœnił, że przez długi czas działalnoœć służb nie była uregulowana żadnymi przepisami. W roku 2002 wydano przepisy regulujšce działalnoœć służby wywiadu wewnętrznego Schin Bet, podczas gdy Mosad działa nadal bez żadnych ograniczeń prawnych.

Zdaniem Bergmana izraelskie służby działajš bardzo sprawnie, co jest jednak katastrofalne dla izraelskiej polityki. „Polityczne kierownictwo wierzy, że służby sš w stanie rozwišzać wszystkie problemy” – zauważa autor.

Historia służb jest jego zdaniem „historiš wielu małych taktycznych sukcesów i niebywałego strategicznego fiaska”. Jak tłumaczy, wiara w skutecznoœć służb zablokowała polityczne i dyplomatyczne rozwišzania konfliktów.

Niewinne ofiary pomyłek

Wœród wpadek Mosadu Bergman wymienia między innymi pomyłkowe zastrzelenie kelnera zamiast działacza „Czarnego Wrzeœnia w 1973 roku w norweskim Lillehammer. Opisuje przypadek dwuletniej dziewczynki, trafionej w 2006 roku w szyję odłamkiem izraelskiej rakiety, która od tego czasu jest sparaliżowana. „Nie można pomijać tej moralnej ceny, która stała się bardzo wysoka” – podkreœla dziennikarz.

Bergman pisze, że izraelscy agenci uprowadzili w 1962 roku z Monachium niemieckiego naukowca Wernera Kruga, pracujšcego nad programem rozwoju broni rakietowej w Egipcie. Porwany poddany został w Izraelu „brutalnym metodom przesłuchania”, a następnie zastrzelony. Jego ciało zrzucono z samolotu do morza – pisze Bergman. Przed 1945 rokiem Krug współpracował z nazistami.

Współpraca z Niemcami

Autor zwraca uwagę na bliskš współpracę izraelskich służb z Niemcami. Niemieckie służby oceniane sš w Izraelu jako gotowe do pomocy i nastawione proizraelsko. Nawet gdy oficjalnie odmawiajš pomocy, udzielajš często pomocy w sposób nieformalny. „Koledzy z BND zjawiali się na spotkaniu, kładli na stół dokumenty i wychodzili do toalety” – pisze Bergman o cichej współpracy niemieckiego i izraelskiego wywiadu.