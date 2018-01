Kto pomaga Kim Dzong Unowi

Prezydent Donald Trump obwinił Rosję o to, że niweluje międzynarodowe sankcje nałożone na komunistyczny reżim Korei.

– To, co Chiny zabierajš, Rosja daje. Dlatego bilans netto nie jest tak dobry, jak mógłby być – powiedział amerykański prezydent dziennikarzom.

Trump nie wyjaœnił jednak, co chodzi. Za to amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział, że rzecz dotyczy dostaw paliw do Korei Północnej oraz „możliwe, że i niektórych innych sfer".

W grudniu USA oskarżyły Pekin o łamanie sankcji i dostarczanie ropy do Pjongjangu. Na międzynarodowych wodach, ze statków wynajętych w innych krajach, chińskie paliwa przepompowywano na północnokoreańskie tankowce. Chiny wprowadziły ostrzejszš kontrolę. Wtedy jednak – pod koniec grudnia – wykryto, że podobne działania podejmujš Rosjanie. O ile Chińczycy robili to na wodach na zachód od Półwyspu Koreańskiego, o tyle Rosjanie – po jego wschodniej stronie. W listopadzie i grudniu co najmniej trzy duże rosyjskie tankowce miały dowieŸć paliwo Korei Północnej.

Moskwa jednak kategorycznie i gwałtownie zaprzecza, by łamała sankcje, za którymi sama głosowała w Radzie Bezpieczeństwa. – Zgadzajšc się na międzynarodowe sankcje, Rosja stara się, by odniosły jak najmniejszy skutek – wyjaœnia jednak Aleksandr Gabujew, ekspert Carnegie Moscow.

Ale prezydent Republiki Korei Moon Jae-in twierdzi, że jego sšsiad Kim Dzong Un zgodził się na poczštku stycznia na rozmowy, gdyż „sankcje zaczęły działać". – One naprawdę zaczynajš boleć – podobnie uważa Tillerson.

Mimo to prezydent Donald Trump cały czas nie wyklucza „opcji wojskowej". – Gramy bardzo, bardzo brutalnš partię pokera i nie pozwolimy zaglšdać sobie w karty – powiedział pytany o ewentualny atak na komunistycznš częœć Półwyspu. Ale w amerykańskich mediach pojawiły się informacje, że częœć oddziałów wojskowych – oprócz treningu w walce w tunelach (umiejętnoœci koniecznej w przypadku inwazji na Koreę Północnš) – szkoli się też w jeŸdzie na nartach. Biegłoœć w tym sporcie jest również konieczna na tamtejszych górskich bezdrożach.

W USA dominuje przekonanie, że Kim Dzong Un jeszcze nie stanowi bezpoœredniego zagrożenia dla nich, ale „jest tego bardzo bliski". Eksperci w Bulletin of Atomic Scientist podliczyli, że Korea Północna mogła wyprodukować do chwili obecnej 10–20 atomowych głowic bojowych. Pjongjang zaczšł gromadzić materiały radioaktywne w celach wojskowych około roku 1994. Zdaniem byłego dyrektora amerykańskiej Los Alamos National Laboratory Siegfrieda Heckera może mieć już około 20–40 kilogramów plutonu i 250–500 kg wzbogaconego uranu.

Amerykańscy fizycy sšdzš jednak, że komuniœci nie potrafiš jeszcze dać sobie rady z wystrzeliwaniem głowic atomowych na rakietach balistycznych, które dwukrotnie przechodzš przez atmosferę. Za to umiejš już montować takš broń na rakietach o mniejszym zasięgu, a to znaczy, że zagrożona jest Korea Południowa, ale i prawdopodobnie Japonia.