Rosja: Nowy czas prawosławia

Coraz więcej duchownych domaga się przywrócenia w kraju kalendarza juliańskiego.

– Co roku w styczniu zaczynajš się te same rozmowy, że należy przenieœć Boże Narodzenia na 25 grudnia. A ja uważam, że Rosji pora już wrócić do kalendarza juliańskiego, istniejšcego jeszcze w czasach Chrystusa – powiedział Aleksandr Szczipkow z moskiewskiego patriarchatu.

Rosyjska Cerkiew nie przyjęła bowiem zmiany kalendarza dokonanej w styczniu 1918 r. dekretem Lenina. Swój czas wcišż odmierza według starego stylu (kalendarza juliańskiego, wprowadzonego przez Juliusza Cezara w 45 r. p.n.e.) różnišcego się o dwa tygodnie od nowego stylu (kalendarza gregoriańskiego, wprowadzonego przez papieża Grzegorza XIII w 1582 r.).

– W 1923 r. bolszewicy próbowali narzucić Cerkwi nowy styl, ale po miesišcu zrezygnowali, bo nikt z wiernych go nie używał – powiedział „Rzeczpospolitej" były rzecznik Cerkwi Wsiewołod Czaplin. Już po Rosji kalendarz gregoriański przyjęły Grecja, Turcja i Egipt.

Szczipkow uzasadniał propozycję powrotu do carskiego kalendarza tym, że „Rosja znajduje się w prawosławnym paradygmacie i tam powinna pozostać". – Kalendarz gregoriański nie jest wcale uniwersalny, to prywatne przedsięwzięcie zachodniej cywilizacji. A Rosja ma prawo do swojego kalendarza, tak jak Chiny, państwa muzułmańskie czy Izrael – uważa z kolei Czaplin.

Rzeczywiœcie istniejš różne kalendarze, ale zazwyczaj państwa odliczajš czas jednoczeœnie według gregoriańskiego.

Przy juliańskim pozostała częœć Cerkwi prawosławnych, oprócz rosyjskiej to serbska, gruzińska oraz znajdujšce się na Ukrainie (w tym ukraiński Koœciół greckokatolicki). Przy czym w Kijowie od zeszłego roku katolickie Boże Narodzenie jest œwiętem państwowym na równi z prawosławnym.

Poza państwami byłego ZSRR Nowy Rok starego stylu (Stary Nowy Rok) wypadajšcy 14 stycznia nadal jest popularnym œwiętem w Serbii, Czarnogórze czy Grecji. Przy czym w Rosji œwiętowanie Nowego Roku zadekretował dopiero car Piotr I. Tak jak i wprowadzenie kalendarza starego stylu – wczeœniej w Moskwie liczono czas od stworzenia œwiata.

Obecnie jednak Boże Narodzenie i Nowy Rok nowego stylu wypada w czasie 40-dniowego prawosławnego postu, dlatego sprawia znaczne problemy wierzšcym. Co roku zaczynajš się więc dyskusje, czy nie należałoby wreszcie dostosować kalendarza cerkiewnego do państwowego. Ale wœród prawosławnych duchownych coraz częœciej słychać propozycję odwrotnš: to nie Cerkiew powinna dostosować się do państwa, ale państwo – powrócić do cerkiewnego kalendarza. – Też uważam, że ten cały kalendarz gregoriański to głupota, a w Rosji przyjęto go nie wiadomo po co – mówi Czaplin.

