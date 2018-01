Białoruś: Opozycja walczy o wolne wybory

W cišgu ponad półtora roku białoruscy deputowani przegłosowali tylko jednš własnš ustawę. Propozycje opozycji sš blokowane.

Hanna Konopacka ze Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (AHP) dostała się do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego (niższa izba parlamentu) we wrzeœniu 2016 roku. Jest jednš z dwóch przedstawicieli opozycji w parlamencie, w którym zasiada 110 deputowanych. Korzystajšc z okazji, opozycja przygotowała projekt ustawy dotyczšcy zmiany prawa wyborczego. Zawiera on rekomendacje OBWE, które władze w Mińsku otrzymały po ostatnich wyborach parlamentarnych.

Kandydaci partii politycznych nie tylko delegowaliby swoich przedstawicieli do komisji wyborczych, ale i mieliby zagwarantowanš liczbę miejsc w tych komisjach. Głosowanie przedterminowe skróciłoby się z pięciu do dwóch dni. Najważniejsze jest jednak to, że członkowie komisji musieliby pokazywać każdš kartę do głosowania i ogłaszać na głos jej treœć. Obecnie obserwatorzy wyborów na Białorusi nie sš dopuszczani do stołu, przy którym komisje wyborcze liczš głosy. Zazwyczaj znajdujš się kilka metrów dalej pod czujnym okiem funkcjonariuszy milicji.

Od ponad roku Konopacka walczy, by jej projekt ustawy trafił na głosowanie białoruskiego parlamentu. Podpisały się pod nim wszystkie istniejšce na Białorusi siły demokratyczne, ale do głosowania w parlamencie może nie dojœć. – Musiałam skierować ten projekt ustawy do rzšdu, wszystkich administracji obwodowych, Centralnej Komisji Wyborczej, Sšdu Najwyższego i Prokuratury Generalnej. Wszyscy stwierdzili, że nie będš się tym zajmować, gdyż nie jest na liœcie projektów ustaw zaakceptowanych przez prezydenta – mówi „Rzeczpospolitej" Konopacka.

– Obecnie nasza propozycja znajduje się w prezydenckim Centrum Ustawodawstwa i Badań Prawnych. Organizacja ta opiniuje wszystkie projekty wychodzšce z białoruskiego parlamentu. Nie mogš tego odrzucić bez uzasadnienia, a będziemy składać do skutku – dodaje.

Białoruski parlamentarzysta ma jedynie dwie opcje złożenia swojego projektu ustawy. Może wpisać go na zatwierdzanš co roku przez Łukaszenkę listę projektów ustaw, albo osobiœcie, jak mówi Konopacka, przejdzie „wszystkie drogi piekła". – Wszyscy się bojš naszej propozycji. Na razie pukamy do zamkniętych drzwi, ale liczymy na to, że kiedyœ się otworzš – twierdzi Konopacka.

Znany politolog Aliaksandr Klaskouski uważa, że rzšdzšcy od prawie ćwierćwiecza prezydent Białorusi zgodzi się na radykalnš zmianę prawa wyborczego. – Nawet gdyby doszło do sprawiedliwych wyborów i rzetelnego liczenia głosów, to nie oznacza, że jutro opozycja zwycięży i zmieni się ustrój. Represje i brak dostępu do mediów państwowych wypchnęły opozycję na margines – mówi „Rzeczpospolitej" Klaskouski.

Parlament jest w połowie kadencji. W tym czasie nad własnš inicjatywš deputowani głosowali tylko raz. Reszta to projekty ustaw wychodzšce z rzšdu oraz administracji prezydenta. – Złożyłam gotowy projekt ustawy dotyczšcy tłumaczenia podstawowych aktów prawnych na język białoruski, ale nawet taka techniczna sprawa została odrzucona jeszcze w komisji – mówi „Rzeczpospolitej" Alena Anisim, deputowana i szefowa niezależnego Stowarzyszenia Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny. – Częœć osób znalazła się w tym parlamencie przypadkowo, po to by akceptować przychodzšce z góry decyzje – dodaje.