Xi i Macron razem wbrew Trumpowi

Emmanuel Macron zapowiedział, że od tej pory będzie odwiedzał Chińskš Republikę Ludowš przynajmniej raz do roku

Paryż chce z Pekinem ustalić globalne reguły ochrony œrodowiska, handlu, a nawet przeciwdziałania konfliktom.

O konsultacjach z europejskimi partnerami przed wylotem w niedzielę do Chin Emmanuel Macron nie myœlał. W momencie gdy Niemcy sš pogršżone w kryzysie politycznym, a Zjednoczone Królestwo sparaliżowane brexitem, przed Francjš otwiera się wyjštkowa możliwoœć przejęcia roli najważniejszego partnera Pekinu w Europie. I okazji tej Paryż nie zamierza zmarnować.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– W relacjach z Chinami Europejczycy niczego nie koordynujš tylko ze sobš konkurujš. To jeden z nieistniejšcych obszarów wspólnej polityki zagranicznej. Do tej pory stosunki z Chińczykami miały przede wszystkim charakter gospodarczy, dlatego każdy z przywódców Unii starał się promować własny biznes – tłumaczy „Rzeczpospolitej" proszšcy o anonimowoœć jeden z najwyższych rangš francuskich dyplomatów.

Tyle że stosunki między oboma krajami daleko wykroczyły poza gospodarkę. W wywiadzie dla rzšdowego portalu China.org, jedynym udzielonym przed odlotem, Macron zapowiada, że oba kraje będš wspólnie broniły „wielobiegunowego" œwiata, który odrzuca Donald Trump. W szczególnoœci Francja i Chiny miałyby razem pracować nad „najlepszymi regulacjami międzynarodowego handlu". Macron przyznał także, że bez zaangażowania Xi Jinpinga, nie udałoby się uratować porozumienia paryskiego o powstrzymaniu ocieplenia klimatu po wycofaniu się z niego Waszyngtonu. Teraz oba kraje majš wspólnie pracować nad agendš szczytu COP24, który pod koniec roku zostanie zorganizowany w Katowicach.

Francja dzieli się Afrykš

Więcej: Francuzi pogodzili się z obecnoœciš Chin w innym regionie porzuconym przez Amerykę: Afryce.

– Chiny majš możliwoœci finansowe, których my nie posiadamy. Za to ze względu na historię my mamy wiedzę o Afryce, której nie majš Chiny. Musimy więc pracować razem – przyznaje Macron.

Cytowany francuski dyplomata tłumaczy: Francja miała duże opory przed uznaniem obecnoœci Chińczyków w swoich dawnych, afrykańskich koloniach. Ale Paryż doszedł do wniosku, że skoro tak już jest, to lepiej œciœle współpracować z Chińczykami, kontrolować ich działania w Afryce, które inaczej mogš doprowadzić do umacniania się tam niechętnych Zachodowi dyktatur.

Xi Jinping może pójœć na taki układ, bo sam potrzebuje wsparcia Paryża w o wiele bardziej zapalnym punkcie: Korei Północnej. Cytowany przez „Le Monde", zwišzany z władzami chiński publicysta Zeng Ruolin podkreœla, że Chińczycy oczekujš od Francji wsparcia ich pomysłu na odprężenie w tym rejonie. Miałby on polegać na zaprzestaniu przez reżim Kima próbnych wybuchów jšdrowych w zamian za wstrzymanie amerykańskich manewrów wojskowych w Korei Południowej. Takie rozwišzanie jest nie do zaakceptowania dla Trumpa. Nie tylko oznaczałoby de facto pogodzenie się z arsenałem jšdrowym Pjongjangu, ale także uznanie, że Ameryka nie jest już w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwa swoim kluczowym sojusznikom w Azji.

Francja ma jednak długš tradycję działania niezależnie czy nawet wbrew USA na arenie międzynarodowej. W 1964 r. z inicjatywy Charles'a de Gaulle'a Paryż jako pierwsza stolica Zachodu nawišzał stosunki dyplomatyczne z władzami Chińskiej Republiki Ludowej. Czy i tym razem Macron pójdzie na rękę Xi w sprawie Korei, nie wiadomo.

Koń Gwardii Republikańskiej

Francuscy dyplomaci z wyraŸnym zadowoleniem odkryli, że oficjalna transkrypcja nazwiska Macrona to Ma ke long – rumak, który pokonuje smoka. To miałaby być wyraŸna aluzja do potencjału, jaki w oczach Chin miałaby mieć Francja – sšdzš na Sekwanš.

Czy to słuszna interpretacja intencji Chińczyków trudno powiedzieć, ale Pałac Elizejski postanowił pójœć za ciosem. W poniedziałek wieczorem, przed kolacjš obu prezydenckich par, Macron przekazał Xi rasowego konia należšcego do Gwardii Republikańskiej. To rewanż za pandę, którš kilka lat temu chiński prezydent ofiarował Francuzom. Matkš Chrzestnš dziecka pandy stała się Brigitte Macron.

Prezydent rozpoczšł podróż po Chinach od Xian, gdzie nie tylko znajduje się słynna Armia Terakotowa, ale także zaczynał się Jedwabny Szlak.

– To sygnał, że Francja jak najbardziej popiera wylansowany w 2013 r. przez Xi pomysł Nowego Jedwabnego Szlaku, projektu wartego astronomicznš kwotę biliona dolarów i angażujšcego kilkadziesišt państw. Francuskie koncerny liczš tu na kontrakty na budowę kolei, dróg, portów – mówi „Rz" Françoise Nicolas, specjalistka od Chin we Francuskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (IFRI).

Projekt ma jednak też wymiar zdecydowanie polityczny, bo kraje, które znajdš się na nowym szlaku, szczególnie w Azji Œrodkowej, znajdš się także w orbicie wpływów Pekinu.

Z francuskim prezydentem do Pekinu poleciało kilkudziesięciu prezesów największych francuskich koncernów. Airbus liczy na sprzedaż ponad 100 samolotów Chińczykom: potentat z Tuluzy ma już dwie fabryki w Państwie Œrodka. Areva chce z kolei podpisać kontrakt o wartoœci 10 mld euro na budowę pierwszego w Chinach zakładu utylizacji zużytego paliwa jšdrowego. Z kolei EDF zamierza rozwinšć sieci ciepłownicze w chińskich miastach.

Sztuczna inteligencja

Ale nowoœciš jest ofensywa firm usługowych oraz produkujšcych dobra luksusowe, które chcš w znacznie większym stopniu wykorzystać potencjał szybko rozwijajšcej się, chińskiej klasy œredniej. Macron zabrał więc ze sobš szefów m.in. LVMH (właœciciela m.in. Louis Vuitton), operatora jednej z największych sieci hoteli Accord, banku BNP Paribas.

Ale i te komercyjne porozumienia mogš wywołać pewne zaniepokojenie w Waszyngtonie, bo Francja zamierza podjšć z Chińczykami współpracę w rozwoju najnowszych technologii w kilku wrażliwych dziedzinach, które mogš póŸniej znaleŸć zastosowanie w siłach zbrojnych. Chodzi w szczególnoœci o sztucznš inteligencję, energetykę, lotnictwo.

Jak podaje londyński Instytutu Studiów Strategicznych, w ub.r. Chiny wydały na zbrojenia już 210 mld USD, zdecydowanie najwięcej na œwiecie poza Stanami Zjednoczonymi. Oba kraje coraz mocniej rywalizujš w niektórych, strategicznych regionach œwiata jak Morze Południowochińskie. Wizyta Macrona zbiegła się zresztš ze zwiększonym napięciem między Chinami a Tajwanem, ważnym sojusznikiem USA.

Z żadnym krajem œwiata Francja nie ma tak poważnego deficytu handlowego – prawie 30 mld euro rocznie. W kampanii wyborczej Macron apelował o budowę „Unii Europejskiej, która chroni", m.in. poprzez wymuszenie na Chinach „symetrycznych umów handlowych". Chodzi w szczególnoœci o taki sam dostęp dla Europejczyków do chińskiego rynku w tym zamówień publicznych oraz podobnej ochrony własnoœci intelektualnej. Przed wylotem do Pekinu prezydent rzeczywiœcie zapowiedział, że będzie starał się doprowadzić do większego „zrównoważenia" wymiany, ale tylko czas pokaże, czy tak się rzeczywiœcie stanie.

Trump w czasie kampanii wyborczej składał w tej sprawie znacznie ostrzejsze deklaracje, w tym uznania Chin za „manipulatora walutowego" oraz nałożenia karnych ceł na chiński import. Nic z tego nie wprowadził w życie.

– Macron nie może ryzykować wojnš handlowš. Stawka jest za duża – mówi cytowany, francuski dyplomata.

Z podobnego powodu, przynajmniej w pierwszej częœci swojej wizyty, Macron nie wytknšł Chinom łamania praw człowieka.

– Kto dziœ pamięta Liu Xiaobo, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, który w lipcu ub.r. zmarł na raka, bo Xi, nowy przyjaciel Macrona, nie pozwolił na jego leczenie w więzieniu – napisał regionalny dziennik „Le Dauphine".

– Na zamkniętym spotkaniu z Xi prezydent zapewne poruszy los więŸniów politycznych – obiecuje francuski dyplomata.