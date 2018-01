Wojna o schedę po Nazarbajewie

Nursułtan Nazarbajew postanowił rozpoczšć przygotowania do przekazania władzy po œmierci we wrzeœniu 2016 roku dyktatora sšsiedniego Uzbekistanu Islama Karimowa.

Siedzšcy od roku w areszcie były minister gospodarki poprosił przed sšdem o wybaczenie prezydenta kraju, gdyż „zawiódł jego zaufanie".

– Zdaję sobie sprawę, że jestem winny przed prezydentem Nazarbajewem. Zawiodłem go. To jemu, przywódcy naszego narodu, zawdzięczam wszystkie moje osišgnięcia profesjonalne – powiedział urzędnik oskarżony o wzięcie 15 łapówek od koncernów budowlanych i defraudację ponad 4,5 mln dolarów z budżetu.

Sšdzony, były minister gospodarki Kuandyk Biszimbajew, został aresztowany równo rok temu, gdy prezydent Nursułtan Nazarbajew zaczšł przygotowywać reformę politycznš. Miałaby ona zapewnić stabilizację Kazachstanu po nieuchronnym już odejœciu 77-letniego prezydenta. Nazarbajew postanowił rozpoczšć przygotowania do przekazania władzy po œmierci we wrzeœniu 2016 roku dyktatora sšsiedniego Uzbekistanu Islama Karimowa. W rezultacie walki o władzę po jego œmierci przywódcš kraju został prorosyjski polityk. Dla Nazarbajewa, który całe swe polityczne życie poœwięcił utrzymaniu niepodległoœci kraju sšsiadujšcego z potężnš Rosjš, taki rozwój wydarzeń byłby nie do zaakceptowania. Ale plotki w Astanie o odejœciu prezydenta doprowadziły do walki potężnych klanów i serii głoœnych aresztów.

Przed Biszimbajewem za kratki trafił szef miejscowego odpowiednika polskiego ZUS Rusłan Jerdienajew (za defraudacje). Jeszcze pod koniec 2016 roku kazachstański Komitet Bezpieczeństwa Narodowego (czyli miejscowy następca KGB) poinformował o aresztowaniu własnego szefa Nartana Dutbajewa – prawda, wczeœniej zdymisjonowanego – pod zarzutem „ujawnienia tajemnic państwowych". Tuż po nim zatrzymano zastępcę szefa prezydenckiej kancelarii oraz jednego z jego podwładnych. Wraz z Dutbajewem aresztowano kilku dyplomatów, ale razem z ministrem gospodarki Biszimbajewem – 22 urzędników i biznesmenów. W sumie ogłoszenie przez Nazarbajewa poczštku reformy politycznej zbiegło się z wsadzeniem za kraty prawie setki członków najwyższej politycznej i gospodarczej elity Kazachstanu.

– Przekazywanie władzy bez wštpienia się zaczęło. Na tym tle areszty, jak i innego rodzaju próby dyskredytowania poszczególnych klanów będš trwały – powiedział „Deutsche Welle" opozycyjny kazachski polityk Amirżan Kosanow.

Bez wštpienia fala zatrzymań osłabiła nieformalne grupy z zachodniej częœci kraju, nietknięci jednak pozostali oligarchowie zwišzani z przemysłem wydobywczym, jak i rodzina samego prezydenta: jego trzy córki i wnukowie. Wczeœniej w Astanie sšdzono, że prezydent zastosuje „azerbejdżański model" przekazania władzy, ale jego sytuację znacznie utrudnia brak męskiego potomka. Znaczna częœć miejscowych, tradycjonalistycznych elit odmawia podporzšdkowania się ewentualnemu prezydentowi kobiecie.

Widowiskowe pokajanie się byłego ministra w pierwszym dniu składania przez niego zeznań œwiadczy jednak o tym, że starzejšcy się Nazarbajew jeszcze trzyma władzę twardš rękš.