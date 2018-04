Kuzynce Skripala odmówiono wjazdu do Wielkiej Brytanii

Kuzynka Julii i Siergieja Skripalów chciała przyjechać do Wielkiej Brytanii, aby odwiedzić swoich bliskich w szpitalu. Kobiecie odmówiono wizy.

Viktoria Skripal chciał przyjechać do Wielkiej Brytanii, by w szpitalu spotkać się ze swoimi bliskimi, którzy dochodzš do zdrowia po otruciu.

Jak poinformowała brytyjska rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych, wniosek wizowy został odrzucony ponieważ nie był zgodny z obowišzujšcymi przepisami imigracyjnymi.

Agencja Reutersa podała, że Viktoria Skripal planowała zabrać córkę byłego agenta do Rosji.

Były podwójny agent Siegiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci 4 marca. Do ataku użyto silnie trujšcej substancji nowiczok. Jak poinformowali dziœ pracownicy szpitala w Salisbury, stan zdrowia Skripala poprawia się i nie jest już oceniany jako krytyczny.

Brytyjskie władze oskarżyły Rosję o przeprowadzania zamachu.