Kim jest Christopher Wylie, który ujawnił aferę Facebooka?

Wylie był pracownikiem Cambridge Analytica - firmy analitycznej, która stworzyła oprogramowanie, dzięki któremu można z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidzieć preferencje polityczne oraz wpływać na wybory. Firma współpracowała z zespołem wyborczym Donalda Trumpa oraz ze zwolennikami brexitu. Zebrała 50 milionów profili amerykańskich wyborców na Facebooku i wykorzystała je w nieuprawniony sposób.

- Bardzo tego żałuję - tak obecnie ocenia swojš pracę dla Cambridge Analytica Wylie.

Christopher Wylie dorastał w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Gdy miał szeœć lat, był napastowany przez osobę niestabilnš umysłowo. Choć szkoła próbowała ukryć problem, doszło do sprawy sšdowej. Mimo wielu trudnoœci w szkole, Wylie już jako 14-latek z powodzeniem pozwał Ministerstwo Edukacji Kolumbii Brytyjskiej i zmusił do zmiany polityki wobec zastraszania i nękania w szkołach.

Wylie, u którego zdiagnozowano ADHD i dysleksję, nienawidził szkoły i rzucił jš w wieku 16 lat. Zainteresował się jednak politykš. Odbył praktyki w kanadyjskim parlamencie, a w wieku 17 lat zatrudnił się w biurze lidera kanadyjskiej opozycji. W tym samy czasie Wylie sam nauczył się kodowania, a w wieku 20 lat zaczšł studiować prawo w London School of Economics. W wieku 21 lat, kontynuujšc karierę w polityce, zaczšł pracować dla partii Liberalnych Demokratów w Wielkiej Brytanii. - Polityka jest jak mafia - powiedział Wylie gazecie The Observer. - Nigdy z niej tak naprawdę nie odejdziesz.

W wieku 24 lat odrzucił ofertę pracy dla firmy Deloitte i zaczšł pracować dla Cambridge Analytics. Jak sam mówi, nie miał pojęcia, w co się pakuje wkraczajšc w œrodek "projektów obronnych i wywiadowczych, prywatnych wykonawców i najnowoczeœniejszej cybernetycznej armii"

- Przez cały czas myœlę o tym, co by było, gdybym zamiast tego podjšł pracę w Deloitte, która mi oferowano. Myœlę, że jeœli wzišłbym dosłownie jakškolwiek innš pracę, Cambridge Analytica nie istniałaby - mówi Wylie.

Facebook zawiesił konto Wylie, w wyniku czego jego konta w spółkach zależnych - Instagram i WhatsApp również zostały zawieszone. Jednak rzecznik WhatsApp mówi, że nie podjęto żadnych działań na jego koncie.

Wylie jednak nadal jest aktywny na Twitterze, gdzie dzieli się informacjami i dowodami na zawieszone konta na Facebooku i Instagramie. - Brakuje mi mojej dziennej dawki zdjęć jedzenia - tak podsumował zawieszenie na Instagramie.

Downside to @facebook also banning me on @instagram is missing out on my daily dose of well curated food pics and thirst traps ?????? #millennial #whistleblower pic.twitter.com/P8AheOMWQI