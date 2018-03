Tragedia w Kemerowie: Strażacy stali, dzieci umierały

Po tragedii w centrum handlowym tysišce mieszkańców Kemerowa domagały się ukarania winnych i dymisji lokalnych władz.

– Przybiegłam na czwarte piętro i zostałam zatrzymana przez kilku strażaków. Powiedziałam, że mam dzieci na sali kinowej. Zostałam odepchnięta i powiedzieli mi, że tam nikogo nie ma. Włšczyłam głoœnik w telefonie w trakcie rozmowy z mojš córkš, która znajdowała się tam z trzema moimi wnukami. Moja córka mówiła: „Mamo, dlaczego nas nikt nie ratuje? Dusimy się tu". Jej ostatnie słowa były takie: „Mamo, kocham cię, umieram". Prosiłam, błagałam tych strażaków. Oni tylko stali i uœmiechali się – mówiła uczestniczka protestu, który we wtorek rano rozpoczšł się w syberyjskim Kemerowie.

Tysišce ludzi domagało się dymisji lokalnych władz, w tym również gubernatora obwodu kemerowskiego Amana Tulejewa, który swoje stanowisko zajmuje od 1997 roku. Sytuacja była na tyle napięta, że cudem udało się uniknšć zamieszek i ochronić otoczony przez Gwardię Narodowš budynek administracji miejskiej. Lokalne media podawały, że w mieœcie zauważono kolumnę samochodów wojskowych.

Wszystko przez pożar, który w niedzielę wybuchł w centrum handlowym Zimowa Wiœnia. Badajšcy sprawę œledczy ustalili, że alarm pożarowy został wyłšczony, a wyjœcia ewakuacyjne były zablokowane. Œwiadkowie twierdzš, że najwięcej osób zginęło na znajdujšcej się na czwartym piętrze sali kinowej, która została zamknięta „by nikt nie wszedł bez biletu".

Według oficjalnych informacji, w ogniu zginęło 64 osoby, większoœć to dzieci. Protestujšcy w Kemerowie twierdzš, że ofiar było o wiele więcej i że władze celowo ukrywajš prawdziwš skalę tragedii. Bliscy ofiar pożaru powołali komitet organizacyjny oraz za poœrednictwem mediów podali numer telefonu dla osób, które od niedzieli poszukujš swoich krewnych. W cišgu dnia sporzšdzili listę, na której znalazło się 85 osób, z czego ponad połowa to dzieci w wieku od 10 do 13 lat. W trakcie protestu wygłoszono opinię, że wiele ciał mogło całkowicie spłonšć, ponieważ wczeœniej strażacy mówili, że w trakcie pożaru temperatura sięgała nawet 800 st. C.

Władimir Putin pozostawił we wtorek wszystkie sprawy w Moskwie i udał się do Kemerowa. Ogłosił, że œroda w Rosji będzie dniem żałoby narodowej. Spotkał się z bliskimi ofiar i zapewnił, że winni zostanš ukarani „niezależnie od statusu społecznego". Zebrał przedstawicieli lokalnych władz oraz szefów Komitetu Œledczego i Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych. – Rozmawiamy o demografii i tracimy tak wiele osób z powodu czego? Z powodu kryminalnego zaniedbania, niechlujstwa – mówił.

Gubernator obwodu kemerowskiego poprosił Putina o przebaczenie i stwierdził, że protesty w mieœcie wywołuje opozycja, która „próbuje wykorzystać sytuację".

– Od tego jest opozycja, by wykorzystywać niezadowolenie społeczne. Gubernator Tulejew prawdopodobnie zostanie w najbliższych dniach odwołany. Problem jest jednak szerszy. W podobnym stanie znajdujš się setki, a może i tysišce obiektów w całej Rosji. Jednš z głównych przyczyn jest wysoki poziom korupcji w organach nadzorujšcych – mówi „Rzeczpospolitej" Siergiej Markow, rosyjski politolog blisko zwišzany z Kremlem.

Komitet Œledczy twierdzi, że do pożaru mogło dojœć na skutek niesprawnej instalacji elektrycznej. Jak się okazało, budynek od kilku lat nie był sprawdzany przez instytucje nadzorujšce.

– To pokazuje, że instytucje państwowe w Rosji nie działajš. Degradujš się od upadku ZSRR – mówi „Rzeczpospolitej" Siergiej Mitrochin, jeden z liderów opozycyjnej partii Jabłoko. – Urzędnicy organów nadzorujšcych biorš łapówki, ponieważ dostajš bardzo niskie pensje. Kreml natomiast woli pompować pienišdze w armię i służby.