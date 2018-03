Wzrasta liczba ataków na francuskich Żydów

Francja przestaje być bezpiecznym krajem dla społecznoœci żydowskiej. Coraz większa jej częœć decyduje się na emigrację.

Paryska policja aresztowała we wtorek dwóch młodych muzułmanów podejrzanych o brutalny mord na 85-letniej Mireille Knoll, Francuzce pochodzenia żydowskiego. Jeden z aresztowanych zeznał policji, że jego kolega krzyczał w trakcie morderstwa „Allahu Akbar".

Ofiara znała osobiœcie co najmniej jednego z morderców. Sprawca został wczeœniej skazany za molestowanie 12-letniej córki opiekunki pani Knoll. Media podkreœlały, że Mireille Knoll była jednš z nielicznych osób, którym udało się uniknšć w lipcu 1942 roku losu 13 tys. Żydów wysłanych do obozów zagłady w wyniku największego masowego aresztowania na paryskim welodromie.

Przede wszystkim oburzenie wywołały szczegóły dokonanego w ubiegły pištek mordu. Po zadaniu ofierze jedenastu uderzeń nożem sprawcy podpalili jej mieszkanie.

Wydarzenia te miały miejsce w chwili, gdy na południu Francji w Trebes w pobliżu Carcassonne rozgrywał się dramat zakładników uwięzionych w supermarkecie przez islamistę z Maroka. Był to kolejny zamach w całej serii ataków terrorystycznych w wykonaniu zwolenników samozwańczego kalifatu tzw. Państwa Islamskiego (ISIS).

W podobny sposób co Mireille Knoll zamordowana została przed niemal rokiem w Paryżu 65-letnia Sarah Halimi. Jej sšsiadka zeznała, że słyszała okrzyki „Allahu Akbar". W styczniu na jednym z paryskich przedmieœć dwóch podrostków skatowało 8-letniego chłopca – Żyda, który nosił na głowie kipę.

„Za każdym razem, kiedy zaatakowany zostanie obywatel, bez względu na wiek czy wyznanie, jest to atak na całš republikę" – napisał wtedy na Twitterze prezydent Emmanuel Macron.

Media informujš raz po raz o podobnych przypadkach. W Livry-Gargan gang przestępców napadł na żydowskš rodzinę. Kilka miesięcy temu pobita została na ulicy 15-letnia żydowska dziewczyna.

Przypadków rasistowskich ataków nie brakuje w całej Europie, nie wyłšczajšc Polski. Francja to jednak przypadek szczególny.

Mieszka tam najwięcej europejskich Żydów (nie liczšc Rosji) – około 600 tysięcy. W kraju tym jest także ponad 5 milionów muzułmanów, co jest rekordem w krajach UE. Przy tym sporo francuskich wyznawców islamu pochodzi z państw arabskich.

To tłumaczy zapewne apel wystosowany już we wrzeœniu 2014 roku przez Mohammada al-Adnaniego, rzecznika ISIS, w którym nawoływał zwolenników samozwańczego kalifatu do ataków na „mœciwych i zjadliwych" Francuzów. Było to jeszcze przed rozpoczęciem przez francuskie lotnictwo bombardowań pozycji ISIS w Syrii i Iraku.

W takiej atmosferze coraz więcej francuskich Żydów decyduje się na emigrację. W 2015 roku wyjechało 3,2 tys. osób.

Z danych działajšcego w Londynie Institute of Jewish Policy Research wynika, że w 2004 roku zanotowano we Francji 13 aktów antysemickich liczonych na tysišc obywateli żydowskiego pochodzenia. W zeszłym roku na emigrację do Izraela zdecydowało się 0,9 osoby na tysišc członków wspólnoty żydowskiej. W 2015 liczby te wynosiły odpowiednio: 11 i 2,25. Ataków było mniej, ale za to niemało krwawych. W 2015 r. z ršk islamskich terrorystów zginęło we Francji 161 osób, w tym prawie 90 osób w teatrze Bataclan.