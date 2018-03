Putin o zmanipulowanych wyborach w USA: Nie obchodzi mnie to

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w wywiadzie dla stacji NBC News, że "w ogóle go nie obchodzi" możliwoœć, że obywatele Rosji próbowali ingerować w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 r. Nie byli oni zwišzani z Kremlem - twierdzi.

W wywiadzie na wyłšcznoœć udzielonym Megyn Kelly z NBC, Putin ponownie zaprzeczył oskarżeniom amerykańskich służb wywiadowczych, że nakazał ingerencję w wybory w listopadzie 2016 r., w wyniku których Donald Trump zasiadł w Białym Domu.

Putin nie wydawał się być poruszonym aktem oskarżenia złożonym w zeszłym miesišcu przez Roberta Muellera, który oskarżył 13 obywateli Rosji i trzy rosyjskie firmy o ingerencję w wybory, w tym wspieranie kampanii Trumpa i dyskredytowanie Hillary Clinton. - I co z tego, jeœli to Rosjanie? - powiedział Putin. - Jest 146 milionów Rosjan. Nie obchodzi mnie to, nie reprezentujš oni interesów państwa rosyjskiego - dodał.

- Może nie sš nawet Rosjanami - powiedział. - Może to Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi, może to tylko rosyjskie obywatelstwo, a może majš podwójne obywatelstwo, a może zielonš kartę, może to Amerykanie zapłacili im za tę pracę. Wiem? Nie wiem.

Zapytany, czy niepokoi go fakt, że obywatele Rosji atakujš demokrację w USA, Putin zauważył, że nie widział jeszcze żadnych dowodów na to, że domniemana ingerencja złamała rosyjskie prawo.

W wywiadzie Putin nazwał prezydenta USA "biznesmenem o dużym doœwiadczeniu" i "szybko się uczšcym nowicjuszem w polityce". - Rozumie, że jeœli konieczne jest nawišzanie z kimœ współpracy, to musisz traktować swojego obecnego lub potencjalnego partnera z szacunkiem" - powiedział Putin. - Angażowanie się we wzajemne oskarżenia i obelgi, to droga do nikšd - dodał.

Putin powiedział też, że nie czyta tweetów Trumpa i sam nie używa Twittera. - Mam inne sposoby wyrażania mojego punktu widzenia lub podejmowania decyzji, Donald jest bardziej nowoczesnš osobš - powiedział.

Putin zapowiedział też, że byłby gotów naprawić stosunki z Waszyngtonem. - UsišdŸmy spokojnie, porozmawiajmy i wymyœlmy różne rzeczy" - powiedział. "Wierzę, że obecny prezydent chce to zrobić, ale sš siły, które mu na to nie pozwalajš.