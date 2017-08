Harvey? Powodem wybór lesbijki, a nie klimat

Ann Coulter to amerykańska konserwatywna pisarka, felietonistka i komentatorka polityczna.

Komentując informacje o huraganie Harvey, który pustoszy kolejny stan USA, napisała: "Nie wierzę, że Harvey to kara boska za wybór lesbijki na stanowisko burmistrza. Ale to bardziej prawdopodobne niż zmiany klimatyczne".

I don't believe Hurricane Harvey is God's punishment for Houston electing a lesbian mayor. But that is more credible than "climate change." https://t.co/K7d7mopY5Q