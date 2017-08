Włochy. Cala Biriola na Sardynii - pierwsza plaża z limitem plażowiczów

Foto: Fotolia

Na jednej z najpiękniejszych plaż na Sardynii Cala Biriola obowiązuje limit osób, które mogą tam przebywać. Władze zarządziły, że można wpuścić ich maksimum 300. To pierwsza we Włoszech plaża, gdzie wprowadzono takie ograniczenie, by zahamować napływ turystów.