Dodatkowe środki bezpieczeństwa w miastach: donice i bariery

Foto: Flickr

Wielkie ciężkie donice na handlowej ulicy w Rzymie, bariery w Mediolanie - to najnowsze, dodatkowe zabezpieczenia ustawiane we włoskich miastach po zamachu terrorystycznym w Barcelonie. Uzupełnią one już funkcjonujące nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.