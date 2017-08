Święto Niepodległości na Ukrainie

Przez centrum Kijowa defilują pododdziały armii Ukrainy, są również odziały sojusznicze - m.in. z Gruzji, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Mołdawii i Polski.

Jak oceniają eksperci, znacząca jest obecność na obchodach sekretarza obrony USA gen. Jamesa Mattisa, co w sposób wyjątkowy podkreśla wagę 26. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę.

#Kyiv #Ukraine Canadian military trainers marching in Independence Day parade... pic.twitter.com/8SvEPD4RPH

W uroczystości w Kijowie bierze też udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

TODAY | #Ukraine is celebrating today its independence day. #??????????? pic.twitter.com/YUt80L8KHa

Media zauważają, że dziś, w dzień ukraińskiego święta, do Donbasu wyruszył kolejny "humanitarny" konwój z Rosji.

UNIAN: Another Russian ‘humanitarian’ convoy to enter Donbas on Ukraine’s Independence Day https://t.co/OGffDKCthm pic.twitter.com/iTF6nlI9Cv