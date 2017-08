Kolejna śmierć Polaka w Rimini

Foto: Flickr, fot. Rutger Blom

We włoskiej miejscowości Rimini, w której doszło do brutalnego gwałtu na Polce i do pobicia jej męża, zginął kolejny Polak. Ciało 45-letniego turysty znaleziono w jednym z hotelowych basenów.