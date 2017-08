Korea Północna: To był pocisk pośredniego zasięgu

Według nich trwają prace nad ustaleniem, czy próba ta była udana, czy też zakończyła się fiaskiem.

Jak twierdzą rozmówcy Reutera, wstępne dane wskazują, że mógł to być pocisk balistyczny KN-17, znany także pod nazwą Hwasong-12 (Mars-12). Jego maksymalny zasięg szacowany jest przez różne źródła na 3700 do 6000 kilometrów. Rakiety o maksymalnym zasięgu od 1500 do 3000 mil morskich (czyli od 2778 do 5556 kilometrów) określane są w wojskowej nomenklaturze USA jako pociski balistyczne pośredniego zasięgu (Intermediate Range Ballistic Missiles - IRBM).

Prezydent Donald Trump oświadczył, że dla Stanów Zjednoczonych "na stole są wszystkie opcje" przy rozważaniu odpowiedzi na wystrzelenie przez Koreę Północną we wtorek rano czasu lokalnego rakiety balistycznej, która po przeleceniu nad japońską wyspą Hokkaido wpadła do morza.

Pentagon zastrzegł jednak, że preferowaną opcją są nadal kroki dyplomatyczne. - Podczas gdy na stole są wszystkie opcje, dyplomacja jest wciąż na ich czele - powiedział Reuterowi rzecznik ministerstwa obrony USA, pułkownik Robert Manning.