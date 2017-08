Indie: Co najmniej 10 osób zginęło w katastrofie kolejowej

Do katastrofy doszło w pobliżu miasta Muzaffarnagar, ok. 130 km na północ od Delhi. W przekazach telewizyjnych widać co najmniej pięć wagonów, które wypadły z szyn, niektóre z nich najechały jeden na drugi. Co najmniej jeden z wagonów uderzył w pobliski dom - podały indyjskie media.

Na miejsce skierowano kilkadziesiąt karetek pogotowia. Wysłano także jednostkę antyterrorystyczną, choć władze podkreślają, że nic nie wskazuje, by doszło do zamachu. Dla rodzin poszkodowanych uruchomiono specjalne infolinie.

Do akcji ratunkowej zmobilizowano służby ochrony kolei oraz ochotników, by pomagali pasażerom opuścić zniszczone wagony.

Współczucie ofiarom katastrofy wyraził na Twitterze premier Narendra Modi, który zapewnił, że władze robią wszystko, by nieść pomoc poszkodowanym.

"Zleciłem dochodzenie w celu ustalenia przyczyny (katastrofy). Podejmowane będą surowe działania w przypadku jakichkolwiek uchybień" - oświadczył na Twitterze minister kolei Suresh Prabhu, który udał się na miejsce tragedii.

Sieć kolejowa w Indiach należy do największych i najgęstszych na świecie, jednak nie zawsze są tam przestrzegane standardy bezpieczeństwa. W listopadzie ub. roku na skutek wykolejenia pociągu w stanie Uttar Pradesh zginęło 146 osób.