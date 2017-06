Auto wjechało w ludzi na moście London Bridge w Londynie

Rannych jest kilkanaście osób. Pojawiły się też informacje o ataku nożownika. Policja poinformowała też, że trwają operacje w okolicach Borough Market oraz Vauxhall.

Policjanci poszukują trzech osób, które mogą być uzbrojone.

Londyńska policja na twitterze ostrzega mieszkańców okolic dotkniętych atakiem i informuje, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia:

Media informują, że most został zamknięty dla ruchu, podobnie jak okoliczne stacje metra.

Dziennikarz francuskiego dziennika "Le Monde" donosi z miejsca wydarzenia, że nad mostem unoszą się helikoptery:

Na miejscu są uzbrojeni policjanci, które zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Policja potwierdza, że doszło do "incydentu", ale na razie nie podaje szczegółów, ani nie komentuje wydarzenia.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed.